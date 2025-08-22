עוד על FB

Fractal Bitcoin (FB) טבלת מחירים חיה
Fractal Bitcoin (FB) מידע על מחיר (USD)

Fractal Bitcoin (FB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3971. במהלך 24 השעות האחרונות, FB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.395 לבין שיא של $ 0.4229, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.250767727233885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.371158255953185.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FB השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fractal Bitcoin (FB) מידע שוק

No.771

$ 28.38M
$ 28.38M$ 28.38M

$ 54.31K
$ 54.31K$ 54.31K

$ 83.39M
$ 83.39M$ 83.39M

71.48M
71.48M 71.48M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

130,216,050
130,216,050 130,216,050

34.03%

FRACTAL

שווי השוק הנוכחי של Fractal Bitcoin הוא $ 28.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.31K. ההיצע במחזור של FB הוא 71.48M, עם היצע כולל של 130216050. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.39M.

Fractal Bitcoin (FB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Fractal Bitcoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.016986-4.10%
30 ימים$ -0.0381-8.76%
60 ימים$ -0.0752-15.93%
90 ימים$ -0.1236-23.74%
Fractal Bitcoin שינוי מחיר היום

היום,FB רשם שינוי של $ -0.016986 (-4.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Fractal Bitcoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0381 (-8.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Fractal Bitcoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FB ראה שינוי של $ -0.0752 (-15.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Fractal Bitcoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1236 (-23.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fractal Bitcoin (FB)?

בדוק את Fractal Bitcoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Fractal Bitcoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Fractal Bitcoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Fractal Bitcoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFractal Bitcoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Fractal Bitcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fractal Bitcoin (FB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fractal Bitcoin (FB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fractal Bitcoin.

בדוק את Fractal Bitcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Fractal Bitcoin (FB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fractal Bitcoin (FB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Fractal Bitcoin (FB)

מחפש איך לקנותFractal Bitcoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Fractal Bitcoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FB למטבעות מקומיים

Fractal Bitcoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Fractal Bitcoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFractal Bitcoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Fractal Bitcoin

כמה שווה Fractal Bitcoin (FB) היום?
החי FBהמחיר ב USD הוא 0.3971 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FB ל USD?
המחיר הנוכחי של FB ל USD הוא $ 0.3971. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fractal Bitcoin?
שווי השוק של FB הוא $ 28.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FB?
ההיצע במחזור של FB הוא 71.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FB?
‏‏FB השיג מחיר שיא (ATH) של 39.250767727233885 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FB?
FB ‏‏רשם מחירATL של 0.371158255953185 USD.
מהו נפח המסחר של FB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FB הוא $ 54.31K USD.
האם FB יעלה השנה?
FB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

