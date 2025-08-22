Fractal Bitcoin (FB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3971. במהלך 24 השעות האחרונות, FB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.395 לבין שיא של $ 0.4229, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.250767727233885, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.371158255953185.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FB השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Fractal Bitcoin (FB) מידע שוק
No.771
$ 28.38M
$ 28.38M$ 28.38M
$ 54.31K
$ 54.31K$ 54.31K
$ 83.39M
$ 83.39M$ 83.39M
71.48M
71.48M 71.48M
210,000,000
210,000,000 210,000,000
130,216,050
130,216,050 130,216,050
34.03%
FRACTAL
שווי השוק הנוכחי של Fractal Bitcoin הוא $ 28.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.31K. ההיצע במחזור של FB הוא 71.48M, עם היצע כולל של 130216050. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.39M.
Fractal Bitcoin (FB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Fractal Bitcoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.016986
-4.10%
30 ימים
$ -0.0381
-8.76%
60 ימים
$ -0.0752
-15.93%
90 ימים
$ -0.1236
-23.74%
Fractal Bitcoin שינוי מחיר היום
היום,FB רשם שינוי של $ -0.016986 (-4.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Fractal Bitcoin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0381 (-8.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Fractal Bitcoin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FB ראה שינוי של $ -0.0752 (-15.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Fractal Bitcoin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1236 (-23.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fractal Bitcoin (FB)?
Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.
