EVAA Protocol (EVAA) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי EVAA Protocol (EVAA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:42:49 (UTC+8)
USD

EVAA Protocol (EVAA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EVAA Protocol (EVAA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 8.15M
ההיצע הכולל:
$ 50.00M
אספקה במחזור:
$ 6.62M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 61.55M
שיא כל הזמנים:
$ 13.706
שפל כל הזמנים:
$ 1.0834426088456373
מחיר נוכחי:
$ 1.231
EVAA Protocol (EVAA) מידע

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

אתר רשמי:
https://evaa.finance/
מסמך לבן:
https://evaa.gitbook.io/intro
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0xaa036928c9c0Df07d525B55ea8EE690Bb5a628C1

EVAA Protocol (EVAA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של EVAA Protocol (EVAA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של EVAA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות EVAAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את EVAAטוקניומיקה, חקרו אתEVAAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

