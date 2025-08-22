עוד על EURI

EURI מידע על מחיר

EURI מסמך לבן

EURI אתר רשמי

EURI טוקניומיקה

EURI תחזית מחיר

EURI היסטוריה

EURI מדריך קנייה

EURIממיר מטבעות לפיאט

EURI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Eurite סֵמֶל

Eurite מְחִיר(EURI)

1 EURI ל USDמחיר חי:

$1.1695
$1.1695$1.1695
-0.64%1D
USD
Eurite (EURI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:47:13 (UTC+8)

Eurite (EURI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.1694
$ 1.1694$ 1.1694
24 שעות נמוך
$ 1.179
$ 1.179$ 1.179
גבוה 24 שעות

$ 1.1694
$ 1.1694$ 1.1694

$ 1.179
$ 1.179$ 1.179

$ 1.1826709264182684
$ 1.1826709264182684$ 1.1826709264182684

$ 1.018151620054694
$ 1.018151620054694$ 1.018151620054694

-0.06%

-0.64%

+0.23%

+0.23%

Eurite (EURI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.1695. במהלך 24 השעות האחרונות, EURI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1694 לבין שיא של $ 1.179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1826709264182684, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.018151620054694.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURI השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eurite (EURI) מידע שוק

No.528

$ 59.82M
$ 59.82M$ 59.82M

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 59.82M
$ 59.82M$ 59.82M

51.15M
51.15M 51.15M

--
----

51,152,344.99990108
51,152,344.99990108 51,152,344.99990108

ETH

שווי השוק הנוכחי של Eurite הוא $ 59.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.30M. ההיצע במחזור של EURI הוא 51.15M, עם היצע כולל של 51152344.99990108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.82M.

Eurite (EURI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Euriteהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.007533-0.64%
30 ימים$ -0.0046-0.40%
60 ימים$ +0.0002+0.01%
90 ימים$ +0.0346+3.04%
Eurite שינוי מחיר היום

היום,EURI רשם שינוי של $ -0.007533 (-0.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Eurite שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0046 (-0.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Eurite שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EURI ראה שינוי של $ +0.0002 (+0.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Eurite שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0346 (+3.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Eurite (EURI)?

בדוק את Eurite עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEurite (EURI)

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Eurite זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Euriteההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEURI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Euriteאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEurite לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Euriteתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Eurite (EURI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eurite (EURI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eurite.

בדוק את Eurite תחזית המחיר עכשיו‏!

Eurite (EURI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Eurite (EURI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EURI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Eurite (EURI)

מחפש איך לקנותEurite? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Euriteב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EURI למטבעות מקומיים

1 Eurite(EURI) ל VND
30,775.3925
1 Eurite(EURI) ל AUD
A$1.80103
1 Eurite(EURI) ל GBP
0.86543
1 Eurite(EURI) ל EUR
0.994075
1 Eurite(EURI) ל USD
$1.1695
1 Eurite(EURI) ל MYR
RM4.9119
1 Eurite(EURI) ל TRY
47.937805
1 Eurite(EURI) ל JPY
¥171.9165
1 Eurite(EURI) ל ARS
ARS$1,544.9095
1 Eurite(EURI) ל RUB
94.250005
1 Eurite(EURI) ל INR
102.389725
1 Eurite(EURI) ל IDR
Rp19,172.12808
1 Eurite(EURI) ל KRW
1,622.04972
1 Eurite(EURI) ל PHP
66.345735
1 Eurite(EURI) ל EGP
￡E.56.69736
1 Eurite(EURI) ל BRL
R$6.36208
1 Eurite(EURI) ל CAD
C$1.61391
1 Eurite(EURI) ל BDT
140.97153
1 Eurite(EURI) ל NGN
1,785.487345
1 Eurite(EURI) ל COP
$4,678
1 Eurite(EURI) ל ZAR
R.20.501335
1 Eurite(EURI) ל UAH
47.90272
1 Eurite(EURI) ל VES
Bs163.73
1 Eurite(EURI) ל CLP
$1,121.5505
1 Eurite(EURI) ל PKR
Rs328.875095
1 Eurite(EURI) ל KZT
623.06282
1 Eurite(EURI) ל THB
฿37.93858
1 Eurite(EURI) ל TWD
NT$35.611275
1 Eurite(EURI) ל AED
د.إ4.292065
1 Eurite(EURI) ל CHF
Fr0.9356
1 Eurite(EURI) ל HKD
HK$9.1221
1 Eurite(EURI) ל AMD
֏442.81948
1 Eurite(EURI) ל MAD
.د.م10.490415
1 Eurite(EURI) ל MXN
$21.79948
1 Eurite(EURI) ל SAR
ريال4.385625
1 Eurite(EURI) ל PLN
4.25698
1 Eurite(EURI) ל RON
лв5.05224
1 Eurite(EURI) ל SEK
kr11.13364
1 Eurite(EURI) ל BGN
лв1.953065
1 Eurite(EURI) ל HUF
Ft397.244065
1 Eurite(EURI) ל CZK
24.53611
1 Eurite(EURI) ל KWD
د.ك0.3566975
1 Eurite(EURI) ל ILS
3.95291
1 Eurite(EURI) ל AOA
Kz1,066.081115
1 Eurite(EURI) ל BHD
.د.ب0.4409015
1 Eurite(EURI) ל BMD
$1.1695
1 Eurite(EURI) ל DKK
kr7.46141
1 Eurite(EURI) ל HNL
L30.325135
1 Eurite(EURI) ל MUR
53.37598
1 Eurite(EURI) ל NAD
$20.44286
1 Eurite(EURI) ל NOK
kr11.81195
1 Eurite(EURI) ל NZD
$1.98815
1 Eurite(EURI) ל PAB
B/.1.1695
1 Eurite(EURI) ל PGK
K4.88851
1 Eurite(EURI) ל QAR
ر.ق4.221895
1 Eurite(EURI) ל RSD
дин.117.11373

Eurite מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Eurite, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEurite הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Eurite

כמה שווה Eurite (EURI) היום?
החי EURIהמחיר ב USD הוא 1.1695 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EURI ל USD?
המחיר הנוכחי של EURI ל USD הוא $ 1.1695. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Eurite?
שווי השוק של EURI הוא $ 59.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EURI?
ההיצע במחזור של EURI הוא 51.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EURI?
‏‏EURI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.1826709264182684 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EURI?
EURI ‏‏רשם מחירATL של 1.018151620054694 USD.
מהו נפח המסחר של EURI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EURI הוא $ 1.30M USD.
האם EURI יעלה השנה?
EURI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EURI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:47:13 (UTC+8)

Eurite (EURI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

EURI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EURI
EURI
USD
USD

1 EURI = 1.1695 USD

מסחרEURI

USDTEURI
$1.1695
$1.1695$1.1695
-0.66%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד