The Epiko (EPIKO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0008992. במהלך 24 השעות האחרונות, EPIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0008474 לבין שיא של $ 0.0009179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03360438444652793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000256123717200183.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPIKO השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -0.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
The Epiko (EPIKO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של The Epiko הוא $ 156.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.01K. ההיצע במחזור של EPIKO הוא 174.53M, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 269.76K.
The Epiko (EPIKO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של The Epikoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000007617
-0.84%
30 ימים
$ +0.0000492
+5.78%
60 ימים
$ +0.0001838
+25.69%
90 ימים
$ +0.0000471
+5.52%
The Epiko שינוי מחיר היום
היום,EPIKO רשם שינוי של $ -0.000007617 (-0.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
The Epiko שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000492 (+5.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
The Epiko שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EPIKO ראה שינוי של $ +0.0001838 (+25.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
The Epiko שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000471 (+5.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Epiko (EPIKO)?
Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.
The Epiko זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Epikoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקEPIKO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Epikoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Epiko לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
The Epikoתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה The Epiko (EPIKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Epiko (EPIKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Epiko.
הבנת הטוקנומיקה של The Epiko (EPIKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPIKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות The Epiko (EPIKO)
מחפש איך לקנותThe Epiko? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Epikoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.