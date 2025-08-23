עוד על EPIKO

The Epiko סֵמֶל

The Epiko מְחִיר(EPIKO)

1 EPIKO ל USDמחיר חי:

$0.0008992
$0.0008992$0.0008992
-0.84%1D
USD
The Epiko (EPIKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:26:10 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0008474
$ 0.0008474$ 0.0008474
24 שעות נמוך
$ 0.0009179
$ 0.0009179$ 0.0009179
גבוה 24 שעות

$ 0.0008474
$ 0.0008474$ 0.0008474

$ 0.0009179
$ 0.0009179$ 0.0009179

$ 0.03360438444652793
$ 0.03360438444652793$ 0.03360438444652793

$ 0.000256123717200183
$ 0.000256123717200183$ 0.000256123717200183

-0.14%

-0.84%

+26.88%

+26.88%

The Epiko (EPIKO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0008992. במהלך 24 השעות האחרונות, EPIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0008474 לבין שיא של $ 0.0009179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03360438444652793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000256123717200183.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPIKO השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -0.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Epiko (EPIKO) מידע שוק

No.2542

$ 156.93K
$ 156.93K$ 156.93K

$ 12.01K
$ 12.01K$ 12.01K

$ 269.76K
$ 269.76K$ 269.76K

174.53M
174.53M 174.53M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

58.17%

ETH

שווי השוק הנוכחי של The Epiko הוא $ 156.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.01K. ההיצע במחזור של EPIKO הוא 174.53M, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 269.76K.

The Epiko (EPIKO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של The Epikoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000007617-0.84%
30 ימים$ +0.0000492+5.78%
60 ימים$ +0.0001838+25.69%
90 ימים$ +0.0000471+5.52%
The Epiko שינוי מחיר היום

היום,EPIKO רשם שינוי של $ -0.000007617 (-0.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The Epiko שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000492 (+5.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The Epiko שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EPIKO ראה שינוי של $ +0.0001838 (+25.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The Epiko שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000471 (+5.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The Epiko (EPIKO)?

בדוק את The Epiko עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהThe Epiko (EPIKO)

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

The Epiko זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The Epikoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEPIKO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The Epikoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe Epiko לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

The Epikoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Epiko (EPIKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Epiko (EPIKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Epiko.

בדוק את The Epiko תחזית המחיר עכשיו‏!

The Epiko (EPIKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Epiko (EPIKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPIKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The Epiko (EPIKO)

מחפש איך לקנותThe Epiko? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The Epikoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EPIKO למטבעות מקומיים

1 The Epiko(EPIKO) ל VND
23.662448
1 The Epiko(EPIKO) ל AUD
A$0.001375776
1 The Epiko(EPIKO) ל GBP
0.000665408
1 The Epiko(EPIKO) ל EUR
0.00076432
1 The Epiko(EPIKO) ל USD
$0.0008992
1 The Epiko(EPIKO) ל MYR
RM0.00377664
1 The Epiko(EPIKO) ל TRY
0.0368672
1 The Epiko(EPIKO) ל JPY
¥0.1321824
1 The Epiko(EPIKO) ל ARS
ARS$1.1909904
1 The Epiko(EPIKO) ל RUB
0.07270032
1 The Epiko(EPIKO) ל INR
0.07872496
1 The Epiko(EPIKO) ל IDR
Rp14.503223776
1 The Epiko(EPIKO) ל KRW
1.248880896
1 The Epiko(EPIKO) ל PHP
0.05093968
1 The Epiko(EPIKO) ל EGP
￡E.0.0436112
1 The Epiko(EPIKO) ל BRL
R$0.004873664
1 The Epiko(EPIKO) ל CAD
C$0.001240896
1 The Epiko(EPIKO) ל BDT
0.109396672
1 The Epiko(EPIKO) ל NGN
1.37492176
1 The Epiko(EPIKO) ל COP
$3.5968
1 The Epiko(EPIKO) ל ZAR
R.0.015798944
1 The Epiko(EPIKO) ל UAH
0.03727184
1 The Epiko(EPIKO) ל VES
Bs0.125888
1 The Epiko(EPIKO) ל CLP
$0.863232
1 The Epiko(EPIKO) ל PKR
Rs0.254941184
1 The Epiko(EPIKO) ל KZT
0.481107968
1 The Epiko(EPIKO) ל THB
฿0.029170048
1 The Epiko(EPIKO) ל TWD
NT$0.027407616
1 The Epiko(EPIKO) ל AED
د.إ0.003300064
1 The Epiko(EPIKO) ל CHF
Fr0.00071936
1 The Epiko(EPIKO) ל HKD
HK$0.007022752
1 The Epiko(EPIKO) ל AMD
֏0.344249728
1 The Epiko(EPIKO) ל MAD
.د.م0.0080928
1 The Epiko(EPIKO) ל MXN
$0.016743104
1 The Epiko(EPIKO) ל SAR
ريال0.003372
1 The Epiko(EPIKO) ל PLN
0.003273088
1 The Epiko(EPIKO) ל RON
лв0.003875552
1 The Epiko(EPIKO) ל SEK
kr0.008551392
1 The Epiko(EPIKO) ל BGN
лв0.001501664
1 The Epiko(EPIKO) ל HUF
Ft0.305530176
1 The Epiko(EPIKO) ל CZK
0.018856224
1 The Epiko(EPIKO) ל KWD
د.ك0.000274256
1 The Epiko(EPIKO) ל ILS
0.003030304
1 The Epiko(EPIKO) ל AOA
Kz0.819683744
1 The Epiko(EPIKO) ל BHD
.د.ب0.0003389984
1 The Epiko(EPIKO) ל BMD
$0.0008992
1 The Epiko(EPIKO) ל DKK
kr0.005727904
1 The Epiko(EPIKO) ל HNL
L0.023541056
1 The Epiko(EPIKO) ל MUR
0.041039488
1 The Epiko(EPIKO) ל NAD
$0.015762976
1 The Epiko(EPIKO) ל NOK
kr0.009072928
1 The Epiko(EPIKO) ל NZD
$0.00152864
1 The Epiko(EPIKO) ל PAB
B/.0.0008992
1 The Epiko(EPIKO) ל PGK
K0.003794624
1 The Epiko(EPIKO) ל QAR
ر.ق0.003264096
1 The Epiko(EPIKO) ל RSD
дин.0.089991936

The Epiko מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The Epiko, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The Epiko

כמה שווה The Epiko (EPIKO) היום?
החי EPIKOהמחיר ב USD הוא 0.0008992 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EPIKO ל USD?
המחיר הנוכחי של EPIKO ל USD הוא $ 0.0008992. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Epiko?
שווי השוק של EPIKO הוא $ 156.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EPIKO?
ההיצע במחזור של EPIKO הוא 174.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EPIKO?
‏‏EPIKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03360438444652793 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EPIKO?
EPIKO ‏‏רשם מחירATL של 0.000256123717200183 USD.
מהו נפח המסחר של EPIKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EPIKO הוא $ 12.01K USD.
האם EPIKO יעלה השנה?
EPIKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EPIKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:26:10 (UTC+8)

