enfineo (ENF) מידע enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application. אתר רשמי: https://enfineo.com/ מסמך לבן: https://enfineo.gitbook.io/enfineo-whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x418F9e4976f467EFDB31b2009ac69a7E30Ef58B7 קנה ENFעכשיו!

enfineo (ENF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור enfineo (ENF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M שיא כל הזמנים: $ 0.222 $ 0.222 $ 0.222 שפל כל הזמנים: $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 מחיר נוכחי: $ 0.01936 $ 0.01936 $ 0.01936 למידע נוסף על enfineo (ENF) מחיר

enfineo (ENF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של enfineo (ENF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ENF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ENFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ENFטוקניומיקה, חקרו אתENFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ENF מעוניין להוסיף את enfineo (ENF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ENF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ENF ב-MEXC עכשיו!

enfineo (ENF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ENFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ENF עכשיו את היסטוריית המחירים!

ENF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ENF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ENF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ENFעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

