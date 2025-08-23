עוד על ELX

Elixir סֵמֶל

Elixir מְחִיר(ELX)

1 ELX ל USDמחיר חי:

$0.13916
$0.13916
-9.17%1D
USD
Elixir (ELX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:25:40 (UTC+8)

Elixir (ELX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1367
$ 0.1367
24 שעות נמוך
$ 0.15736
$ 0.15736
גבוה 24 שעות

$ 0.1367
$ 0.1367

$ 0.15736
$ 0.15736

$ 0.7527715208818154
$ 0.7527715208818154

$ 0.07329290180383641
$ 0.07329290180383641

-0.16%

-9.17%

-6.48%

-6.48%

Elixir (ELX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.13916. במהלך 24 השעות האחרונות, ELX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1367 לבין שיא של $ 0.15736, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7527715208818154, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07329290180383641.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELX השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -9.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elixir (ELX) מידע שוק

No.3363

$ 0.00
$ 0.00

$ 56.52K
$ 56.52K

$ 139.16M
$ 139.16M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Elixir הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.52K. ההיצע במחזור של ELX הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.16M.

Elixir (ELX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Elixirהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0140493-9.17%
30 ימים$ -0.06888-33.11%
60 ימים$ +0.04094+41.68%
90 ימים$ +0.00717+5.43%
Elixir שינוי מחיר היום

היום,ELX רשם שינוי של $ -0.0140493 (-9.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Elixir שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.06888 (-33.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Elixir שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ELX ראה שינוי של $ +0.04094 (+41.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Elixir שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00717 (+5.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Elixir (ELX)?

בדוק את Elixir עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהElixir (ELX)

The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.

Elixir זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Elixirההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקELX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Elixirאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElixir לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Elixirתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elixir (ELX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elixir (ELX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elixir.

בדוק את Elixir תחזית המחיר עכשיו‏!

Elixir (ELX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elixir (ELX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Elixir (ELX)

מחפש איך לקנותElixir? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Elixirב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ELX למטבעות מקומיים

Elixir מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Elixir, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרElixir הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Elixir

כמה שווה Elixir (ELX) היום?
החי ELXהמחיר ב USD הוא 0.13916 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ELX ל USD?
המחיר הנוכחי של ELX ל USD הוא $ 0.13916. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elixir?
שווי השוק של ELX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ELX?
ההיצע במחזור של ELX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ELX?
‏‏ELX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7527715208818154 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ELX?
ELX ‏‏רשם מחירATL של 0.07329290180383641 USD.
מהו נפח המסחר של ELX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ELX הוא $ 56.52K USD.
האם ELX יעלה השנה?
ELX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ELX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:25:40 (UTC+8)

Elixir (ELX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

