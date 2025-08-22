עוד על ELK

Elk Finance סֵמֶל

Elk Finance מְחִיר(ELK)

1 ELK ל USDמחיר חי:

Elk Finance (ELK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:05:47 (UTC+8)

Elk Finance (ELK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.95%

-1.55%

-0.07%

-0.07%

Elk Finance (ELK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03141. במהלך 24 השעות האחרונות, ELK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03141 לבין שיא של $ 0.03236, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.614785990043493, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELK השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -1.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elk Finance (ELK) מידע שוק

No.5639

0.00%

AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של Elk Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 584.25. ההיצע במחזור של ELK הוא 0.00, עם היצע כולל של 42424242. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.

Elk Finance (ELK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Elk Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0004978-1.55%
30 ימים$ -0.00005-0.16%
60 ימים$ +0.00142+4.73%
90 ימים$ -0.00425-11.92%
Elk Finance שינוי מחיר היום

היום,ELK רשם שינוי של $ -0.0004978 (-1.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Elk Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00005 (-0.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Elk Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ELK ראה שינוי של $ +0.00142 (+4.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Elk Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00425 (-11.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Elk Finance (ELK)?

בדוק את Elk Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהElk Finance (ELK)

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Elk Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Elk Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקELK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Elk Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElk Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Elk Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elk Finance (ELK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elk Finance (ELK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elk Finance.

בדוק את Elk Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Elk Finance (ELK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elk Finance (ELK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Elk Finance (ELK)

מחפש איך לקנותElk Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Elk Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ELK למטבעות מקומיים

1 Elk Finance(ELK) ל VND
826.55415
1 Elk Finance(ELK) ל AUD
A$0.0483714
1 Elk Finance(ELK) ל GBP
0.0232434
1 Elk Finance(ELK) ל EUR
0.0266985
1 Elk Finance(ELK) ל USD
$0.03141
1 Elk Finance(ELK) ל MYR
RM0.131922
1 Elk Finance(ELK) ל TRY
1.28781
1 Elk Finance(ELK) ל JPY
¥4.61727
1 Elk Finance(ELK) ל ARS
ARS$41.49261
1 Elk Finance(ELK) ל RUB
2.5313319
1 Elk Finance(ELK) ל INR
2.7508878
1 Elk Finance(ELK) ל IDR
Rp506.6128323
1 Elk Finance(ELK) ל KRW
43.6247208
1 Elk Finance(ELK) ל PHP
1.7822034
1 Elk Finance(ELK) ל EGP
￡E.1.5236991
1 Elk Finance(ELK) ל BRL
R$0.1708704
1 Elk Finance(ELK) ל CAD
C$0.0433458
1 Elk Finance(ELK) ל BDT
3.7861614
1 Elk Finance(ELK) ל NGN
47.8810899
1 Elk Finance(ELK) ל COP
$125.64
1 Elk Finance(ELK) ל ZAR
R.0.5506173
1 Elk Finance(ELK) ל UAH
1.2865536
1 Elk Finance(ELK) ל VES
Bs4.3974
1 Elk Finance(ELK) ל CLP
$30.12219
1 Elk Finance(ELK) ל PKR
Rs8.8328061
1 Elk Finance(ELK) ל KZT
16.7339916
1 Elk Finance(ELK) ל THB
฿1.0192545
1 Elk Finance(ELK) ל TWD
NT$0.9573768
1 Elk Finance(ELK) ל AED
د.إ0.1152747
1 Elk Finance(ELK) ל CHF
Fr0.025128
1 Elk Finance(ELK) ל HKD
HK$0.2453121
1 Elk Finance(ELK) ל AMD
֏11.8930824
1 Elk Finance(ELK) ל MAD
.د.م0.2817477
1 Elk Finance(ELK) ל MXN
$0.5857965
1 Elk Finance(ELK) ל SAR
ريال0.1177875
1 Elk Finance(ELK) ל PLN
0.1143324
1 Elk Finance(ELK) ל RON
лв0.1356912
1 Elk Finance(ELK) ל SEK
kr0.2993373
1 Elk Finance(ELK) ל BGN
лв0.0524547
1 Elk Finance(ELK) ל HUF
Ft10.6834833
1 Elk Finance(ELK) ל CZK
0.6592959
1 Elk Finance(ELK) ל KWD
د.ك0.00958005
1 Elk Finance(ELK) ל ILS
0.1061658
1 Elk Finance(ELK) ל AOA
Kz28.6324137
1 Elk Finance(ELK) ל BHD
.د.ب0.01184157
1 Elk Finance(ELK) ל BMD
$0.03141
1 Elk Finance(ELK) ל DKK
kr0.2003958
1 Elk Finance(ELK) ל HNL
L0.8144613
1 Elk Finance(ELK) ל MUR
1.4335524
1 Elk Finance(ELK) ל NAD
$0.5490468
1 Elk Finance(ELK) ל NOK
kr0.3175551
1 Elk Finance(ELK) ל NZD
$0.053397
1 Elk Finance(ELK) ל PAB
B/.0.03141
1 Elk Finance(ELK) ל PGK
K0.1312938
1 Elk Finance(ELK) ל QAR
ر.ق0.1133901
1 Elk Finance(ELK) ל RSD
дин.3.1475961

Elk Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Elk Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרElk Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Elk Finance

כמה שווה Elk Finance (ELK) היום?
החי ELKהמחיר ב USD הוא 0.03141 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ELK ל USD?
המחיר הנוכחי של ELK ל USD הוא $ 0.03141. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elk Finance?
שווי השוק של ELK הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ELK?
ההיצע במחזור של ELK הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ELK?
‏‏ELK השיג מחיר שיא (ATH) של 5.614785990043493 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ELK?
ELK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ELK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ELK הוא $ 584.25 USD.
האם ELK יעלה השנה?
ELK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ELK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:05:47 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

