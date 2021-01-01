Elk Finance (ELK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Elk Finance (ELK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Elk Finance (ELK) מידע Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future! אתר רשמי: https://elk.finance מסמך לבן: https://elk.finance/litepaper.html סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE קנה ELKעכשיו!

Elk Finance (ELK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Elk Finance (ELK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 42.42M $ 42.42M $ 42.42M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 למידע נוסף על Elk Finance (ELK) מחיר

Elk Finance (ELK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Elk Finance (ELK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ELK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ELKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ELKטוקניומיקה, חקרו אתELKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ELK מעוניין להוסיף את Elk Finance (ELK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ELK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ELK ב-MEXC עכשיו!

Elk Finance (ELK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ELKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ELK עכשיו את היסטוריית המחירים!

ELK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ELK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ELK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ELKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

