ELA מחיר היום

מחיר ELA (ELA) בזמן אמת היום הוא $ 1.22, עם שינוי של 13.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELA ל USD הוא $ 1.22 לכל ELA.

ELA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ELA. ב‑24 השעות האחרונות, ELA סחר בין $ 1.204 (נמוך) ל $ 1.542 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ELA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -5.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.82K.

ELA (ELA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.43M$ 34.43M $ 34.43M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 28,220,000 28,220,000 28,220,000 בלוקצ'יין ציבורי ELASTOS

שווי השוק הנוכחי של ELA הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.82K. ההיצע במחזור של ELA הוא --, עם היצע כולל של 28220000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.43M.