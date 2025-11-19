ELA (ELA) תחזית מחיר (USD)

קבל ELA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ELA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $1.224 $1.224 $1.224 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ELA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ELA (ELA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ELA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.224 בשנת 2025. ELA (ELA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ELA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.2852 בשנת 2026. ELA (ELA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ELA הוא $ 1.3494 עם 10.25% שיעור צמיחה. ELA (ELA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ELA הוא $ 1.4169 עם 15.76% שיעור צמיחה. ELA (ELA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ELA הוא $ 1.4877 עם 21.55% שיעור צמיחה. ELA (ELA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ELA הוא $ 1.5621 עם 27.63% שיעור צמיחה. ELA (ELA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ELA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.5446. ELA (ELA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ELA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 4.1448. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.224 0.00%

2026 $ 1.2852 5.00%

2027 $ 1.3494 10.25%

2028 $ 1.4169 15.76%

2029 $ 1.4877 21.55%

2030 $ 1.5621 27.63%

2031 $ 1.6402 34.01%

2032 $ 1.7222 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.8084 47.75%

2034 $ 1.8988 55.13%

2035 $ 1.9937 62.89%

2036 $ 2.0934 71.03%

2037 $ 2.1981 79.59%

2038 $ 2.3080 88.56%

2039 $ 2.4234 97.99%

2040 $ 2.5446 107.89% הצג עוד לטווח קצר ELA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.224 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.2241 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.2251 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.2290 0.41% ELA (ELA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורELAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.224 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ELA (ELA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורELA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.2241 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ELA (ELA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורELA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.2251 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ELA (ELA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורELA הוא $1.2290 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ELA מחיר נוכחי $ 1.224$ 1.224 $ 1.224 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K נפח (24 שעות) -- המחיר ELA העדכני הוא $ 1.224. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 5.90Kב 24 שעות. בנוסף, ELA יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה ELA במחיר חי

ELA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בELAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלELA הוא 1.224USD. היצע במחזור של ELA(ELA) הוא 0.00 ELA , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.15% $ -0.227000 $ 1.489 $ 1.197

7 ימים -0.03% $ -0.044000 $ 1.894 $ 1.191

30 ימים -0.23% $ -0.370000 $ 1.894 $ 1.191 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ELA הראה תנועת מחירים של $-0.227000 , המשקפת -0.15% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ELA נסחר בשיא של $1.894 ושפל של $1.191 . נרשם שינוי במחיר של -0.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתELA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ELA חווה -0.23% שינוי, המשקף בערך $-0.370000 לערכו. זה מצביע על כך ש ELA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של ELA המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ELA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך ELA (ELA) מודול חיזוי מחיר עובד? ELA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ELAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךELA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ELA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ELA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלELA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלELA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ELA.

מדוע ELA חיזוי מחירים חשוב?

ELA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

