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מחיר Drive369 DAO בזמן אמת היום הוא -- ILS.DRIVE שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר DRIVE ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Drive369 DAO בזמן אמת היום הוא -- ILS.DRIVE שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר DRIVE ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Drive369 DAO סֵמֶל

Drive369 DAO מְחִיר(DRIVE)

לא רשום

ILS
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:59:45 (UTC+8)

Drive369 DAO מחיר היום

מחיר Drive369 DAO (DRIVE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRIVE ל ILS הוא -- לכל DRIVE.

Drive369 DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DRIVE. ב‑24 השעות האחרונות, DRIVE סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DRIVE נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Drive369 DAO (DRIVE) מידע שוק

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שווי השוק הנוכחי של Drive369 DAO הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRIVE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Drive369 DAO היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
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Drive369 DAO (DRIVE) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Drive369 DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
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Drive369 DAO שינוי מחיר היום

היום,DRIVE רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Drive369 DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Drive369 DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DRIVE ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Drive369 DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

תחזית מחיר עבור Drive369 DAO

Drive369 DAO (DRIVE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DRIVE הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Drive369 DAO (DRIVE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Drive369 DAO עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Drive369 DAO תגיע ב 2026–2027? בקר בדף DRIVE תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Drive369 DAO תחזית מחיר.

Drive369 DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Drive369 DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDrive369 DAO הרשמי

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Drive369 DAO

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:59:45 (UTC+8)

Drive369 DAO (DRIVE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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