Doom מחיר היום

מחיר Doom (DOOM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0003139, עם שינוי של 1.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOOM ל ILS הוא ₪ 0.0003139 לכל DOOM.

Doom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DOOM. ב‑24 השעות האחרונות, DOOM סחר בין ₪ 0.0002734 (נמוך) ל ₪ 0.0003452 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DOOM נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +17.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.24K.

Doom (DOOM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 57.24K₪ 57.24K ₪ 57.24K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 304.51K₪ 304.51K ₪ 304.51K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 970,100,000 970,100,000 970,100,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Doom הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.24K. ההיצע במחזור של DOOM הוא --, עם היצע כולל של 970100000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 304.51K.