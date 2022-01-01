DOG GO TO THE MOON (DOG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DOG GO TO THE MOON (DOG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DOG GO TO THE MOON (DOG) מידע DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin. אתר רשמי: https://doggotothemoon.io סייר בלוקים: https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON קנה DOGעכשיו!

DOG GO TO THE MOON (DOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DOG GO TO THE MOON (DOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 268.40M $ 268.40M $ 268.40M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 268.40M $ 268.40M $ 268.40M שיא כל הזמנים: $ 0.009999 $ 0.009999 $ 0.009999 שפל כל הזמנים: $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 מחיר נוכחי: $ 0.002684 $ 0.002684 $ 0.002684 למידע נוסף על DOG GO TO THE MOON (DOG) מחיר

DOG GO TO THE MOON (DOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DOG GO TO THE MOON (DOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOGטוקניומיקה, חקרו אתDOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

DOG GO TO THE MOON (DOG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DOGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DOG עכשיו את היסטוריית המחירים!

