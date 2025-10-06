DOWGE מחיר היום

מחיר DOWGE (DJI6930) בזמן אמת היום הוא $ 0.005653, עם שינוי של 10.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DJI6930 ל USD הוא $ 0.005653 לכל DJI6930.

DOWGE כרגע מדורג במקום #1305 לפי שווי שוק של $ 5.65M, עם היצע במחזור של 999.98M DJI6930. ב‑24 השעות האחרונות, DJI6930 סחר בין $ 0.005231 (נמוך) ל $ 0.006599 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.08693921033884658, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000062434482660359.

ביצועים לטווח קצר, DJI6930 נע ב +2.11% בשעה האחרונה ו -38.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.00K.

DOWGE (DJI6930) מידע שוק

דירוג No.1305 שווי שוק $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M נפח (24 שעות) $ 57.00K$ 57.00K $ 57.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M מקסימום היצע 999,978,625 999,978,625 999,978,625 אספקה כוללת 999,978,625 999,978,625 999,978,625 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של DOWGE הוא $ 5.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.00K. ההיצע במחזור של DJI6930 הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999978625. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.65M.