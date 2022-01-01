FIGHT (FIGHT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FIGHT (FIGHT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FIGHT (FIGHT) מידע FIGHT is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://www.hesaidfight.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/KMnDBXcPXoz6oMJW5XG4tXdwSWpmWEP2RQM1Uujpump קנה FIGHTעכשיו!

FIGHT (FIGHT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FIGHT (FIGHT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 539.40K $ 539.40K $ 539.40K שיא כל הזמנים: $ 0.0605776 $ 0.0605776 $ 0.0605776 שפל כל הזמנים: $ 0.000107455764519988 $ 0.000107455764519988 $ 0.000107455764519988 מחיר נוכחי: $ 0.0005394 $ 0.0005394 $ 0.0005394 למידע נוסף על FIGHT (FIGHT) מחיר

FIGHT (FIGHT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FIGHT (FIGHT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FIGHT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FIGHTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FIGHTטוקניומיקה, חקרו אתFIGHTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FIGHT מעוניין להוסיף את FIGHT (FIGHT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FIGHT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FIGHT ב-MEXC עכשיו!

FIGHT (FIGHT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FIGHTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FIGHT עכשיו את היסטוריית המחירים!

FIGHT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FIGHT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FIGHT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FIGHTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

