עוד על CULT

CULT מידע על מחיר

CULT אתר רשמי

CULT טוקניומיקה

CULT תחזית מחיר

CULT היסטוריה

CULT מדריך קנייה

CULTממיר מטבעות לפיאט

CULT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Milady Cult סֵמֶל

Milady Cult מְחִיר(CULT)

1 CULT ל USDמחיר חי:

$0.0013501
$0.0013501$0.0013501
-11.46%1D
USD
Milady Cult (CULT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:47 (UTC+8)

Milady Cult (CULT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0013435
$ 0.0013435$ 0.0013435
24 שעות נמוך
$ 0.0015759
$ 0.0015759$ 0.0015759
גבוה 24 שעות

$ 0.0013435
$ 0.0013435$ 0.0013435

$ 0.0015759
$ 0.0015759$ 0.0015759

$ 0.010609859345425665
$ 0.010609859345425665$ 0.010609859345425665

$ 0.00040895745274404
$ 0.00040895745274404$ 0.00040895745274404

+1.34%

-11.45%

-6.07%

-6.07%

Milady Cult (CULT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0013639. במהלך 24 השעות האחרונות, CULT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0013435 לבין שיא של $ 0.0015759, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CULTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.010609859345425665, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00040895745274404.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CULT השתנה ב +1.34% במהלך השעה האחרונה, -11.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Milady Cult (CULT) מידע שוק

No.3429

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 587.14K
$ 587.14K$ 587.14K

$ 136.39M
$ 136.39M$ 136.39M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Milady Cult הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 587.14K. ההיצע במחזור של CULT הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.39M.

Milady Cult (CULT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Milady Cultהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000174748-11.45%
30 ימים$ -0.0006096-30.89%
60 ימים$ +0.0008771+180.17%
90 ימים$ +0.0005025+58.33%
Milady Cult שינוי מחיר היום

היום,CULT רשם שינוי של $ -0.000174748 (-11.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Milady Cult שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0006096 (-30.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Milady Cult שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CULT ראה שינוי של $ +0.0008771 (+180.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Milady Cult שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0005025 (+58.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Milady Cult (CULT)?

בדוק את Milady Cult עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMilady Cult (CULT)

CULT is a meme coin.

Milady Cult זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Milady Cultההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCULT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Milady Cultאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMilady Cult לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Milady Cultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Milady Cult (CULT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Milady Cult (CULT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Milady Cult.

בדוק את Milady Cult תחזית המחיר עכשיו‏!

Milady Cult (CULT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Milady Cult (CULT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CULT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Milady Cult (CULT)

מחפש איך לקנותMilady Cult? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Milady Cultב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CULT למטבעות מקומיים

1 Milady Cult(CULT) ל VND
35.8910285
1 Milady Cult(CULT) ל AUD
A$0.002086767
1 Milady Cult(CULT) ל GBP
0.001009286
1 Milady Cult(CULT) ל EUR
0.001159315
1 Milady Cult(CULT) ל USD
$0.0013639
1 Milady Cult(CULT) ל MYR
RM0.00572838
1 Milady Cult(CULT) ל TRY
0.0559199
1 Milady Cult(CULT) ל JPY
¥0.2004933
1 Milady Cult(CULT) ל ARS
ARS$1.804098725
1 Milady Cult(CULT) ל RUB
0.110271315
1 Milady Cult(CULT) ל INR
0.119409445
1 Milady Cult(CULT) ל IDR
Rp21.998384017
1 Milady Cult(CULT) ל KRW
1.894293432
1 Milady Cult(CULT) ל PHP
0.077264935
1 Milady Cult(CULT) ל EGP
￡E.0.06614915
1 Milady Cult(CULT) ל BRL
R$0.007392338
1 Milady Cult(CULT) ל CAD
C$0.001882182
1 Milady Cult(CULT) ל BDT
0.165932074
1 Milady Cult(CULT) ל NGN
2.085471295
1 Milady Cult(CULT) ל COP
$5.477504234
1 Milady Cult(CULT) ל ZAR
R.0.023963723
1 Milady Cult(CULT) ל UAH
0.056533655
1 Milady Cult(CULT) ל VES
Bs0.190946
1 Milady Cult(CULT) ל CLP
$1.309344
1 Milady Cult(CULT) ל PKR
Rs0.386692928
1 Milady Cult(CULT) ל KZT
0.729741056
1 Milady Cult(CULT) ל THB
฿0.044244916
1 Milady Cult(CULT) ל TWD
NT$0.041571672
1 Milady Cult(CULT) ל AED
د.إ0.005005513
1 Milady Cult(CULT) ל CHF
Fr0.00109112
1 Milady Cult(CULT) ל HKD
HK$0.010652059
1 Milady Cult(CULT) ל AMD
֏0.522155476
1 Milady Cult(CULT) ל MAD
.د.م0.0122751
1 Milady Cult(CULT) ל MXN
$0.025409457
1 Milady Cult(CULT) ל SAR
ريال0.005114625
1 Milady Cult(CULT) ל PLN
0.004964596
1 Milady Cult(CULT) ל RON
лв0.005878409
1 Milady Cult(CULT) ל SEK
kr0.012984328
1 Milady Cult(CULT) ל BGN
лв0.002277713
1 Milady Cult(CULT) ל HUF
Ft0.46358961
1 Milady Cult(CULT) ל CZK
0.028614622
1 Milady Cult(CULT) ל KWD
د.ك0.0004159895
1 Milady Cult(CULT) ל ILS
0.004596343
1 Milady Cult(CULT) ל AOA
Kz1.243290323
1 Milady Cult(CULT) ל BHD
.د.ب0.0005141903
1 Milady Cult(CULT) ל BMD
$0.0013639
1 Milady Cult(CULT) ל DKK
kr0.008701682
1 Milady Cult(CULT) ל HNL
L0.035706902
1 Milady Cult(CULT) ל MUR
0.062248396
1 Milady Cult(CULT) ל NAD
$0.023909167
1 Milady Cult(CULT) ל NOK
kr0.013761751
1 Milady Cult(CULT) ל NZD
$0.00231863
1 Milady Cult(CULT) ל PAB
B/.0.0013639
1 Milady Cult(CULT) ל PGK
K0.005755658
1 Milady Cult(CULT) ל QAR
ر.ق0.004950957
1 Milady Cult(CULT) ל RSD
дин.0.136553668

Milady Cult מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Milady Cult, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMilady Cult הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Milady Cult

כמה שווה Milady Cult (CULT) היום?
החי CULTהמחיר ב USD הוא 0.0013639 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CULT ל USD?
המחיר הנוכחי של CULT ל USD הוא $ 0.0013639. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Milady Cult?
שווי השוק של CULT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CULT?
ההיצע במחזור של CULT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CULT?
‏‏CULT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.010609859345425665 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CULT?
CULT ‏‏רשם מחירATL של 0.00040895745274404 USD.
מהו נפח המסחר של CULT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CULT הוא $ 587.14K USD.
האם CULT יעלה השנה?
CULT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CULT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:20:47 (UTC+8)

Milady Cult (CULT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CULT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CULT
CULT
USD
USD

1 CULT = 0.0013639 USD

מסחרCULT

USDTCULT
$0.0013501
$0.0013501$0.0013501
-11.45%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד