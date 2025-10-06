Cointel מחיר היום

מחיר Cointel (COLS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01941, עם שינוי של 3.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COLS ל USD הוא $ 0.01941 לכל COLS.

Cointel כרגע מדורג במקום #1015 לפי שווי שוק של $ 10.99M, עם היצע במחזור של 566.35M COLS. ב‑24 השעות האחרונות, COLS סחר בין $ 0.01904 (נמוך) ל $ 0.0204 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.041637001905749906, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.019041374038985093.

ביצועים לטווח קצר, COLS נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -13.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 507.31K.

Cointel (COLS) מידע שוק

דירוג No.1015 שווי שוק $ 10.99M$ 10.99M $ 10.99M נפח (24 שעות) $ 507.31K$ 507.31K $ 507.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 194.10M$ 194.10M $ 194.10M אספקת מחזור 566.35M 566.35M 566.35M מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 5.66% בלוקצ'יין ציבורי AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של Cointel הוא $ 10.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 507.31K. ההיצע במחזור של COLS הוא 566.35M, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.10M.