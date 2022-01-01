Ultiverse (ULTI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ultiverse (ULTI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ultiverse (ULTI) מידע Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. אתר רשמי: https://ultiverse.io מסמך לבן: https://docs.ultiverse.io סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d קנה ULTIעכשיו!

Ultiverse (ULTI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ultiverse (ULTI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.71M $ 13.71M $ 13.71M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 6.52B $ 6.52B $ 6.52B FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.04M $ 21.04M $ 21.04M שיא כל הזמנים: $ 0.12587 $ 0.12587 $ 0.12587 שפל כל הזמנים: $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 מחיר נוכחי: $ 0.002104 $ 0.002104 $ 0.002104 למידע נוסף על Ultiverse (ULTI) מחיר

Ultiverse (ULTI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ultiverse (ULTI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ULTI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ULTIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ULTIטוקניומיקה, חקרו אתULTIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Ultiverse (ULTI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ULTIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ULTI עכשיו את היסטוריית המחירים!

