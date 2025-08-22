Sugarverse (CNDY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001353. במהלך 24 השעות האחרונות, CNDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00132 לבין שיא של $ 0.001365, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.005822417865598104, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000737295247445374.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNDY השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, +0.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sugarverse (CNDY) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Sugarverse הוא $ 631.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.89K. ההיצע במחזור של CNDY הוא 466.60M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.
Sugarverse (CNDY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Sugarverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000887
+0.66%
30 ימים
$ -0.000117
-7.96%
60 ימים
$ +0.000413
+43.93%
90 ימים
$ +0.000249
+22.55%
Sugarverse שינוי מחיר היום
היום,CNDY רשם שינוי של $ +0.00000887 (+0.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sugarverse שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000117 (-7.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sugarverse שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CNDY ראה שינוי של $ +0.000413 (+43.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sugarverse שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000249 (+22.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY.
Sugarverseתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Sugarverse (CNDY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sugarverse (CNDY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sugarverse.
הבנת הטוקנומיקה של Sugarverse (CNDY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CNDY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
