Sugarverse (CNDY) מידע Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. אתר רשמי: https://www.sugarverse.io/ מסמך לבן: https://sugarverse.github.io/ סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b קנה CNDYעכשיו!

Sugarverse (CNDY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sugarverse (CNDY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 615.91K $ 615.91K $ 615.91K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 466.60M $ 466.60M $ 466.60M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M שיא כל הזמנים: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 שפל כל הזמנים: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 מחיר נוכחי: $ 0.00132 $ 0.00132 $ 0.00132 למידע נוסף על Sugarverse (CNDY) מחיר

Sugarverse (CNDY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sugarverse (CNDY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CNDY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CNDYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CNDYטוקניומיקה, חקרו אתCNDYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CNDY מעוניין להוסיף את Sugarverse (CNDY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CNDY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CNDY ב-MEXC עכשיו!

Sugarverse (CNDY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CNDYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CNDY עכשיו את היסטוריית המחירים!

CNDY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CNDY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CNDY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CNDYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

