Pixel Canvas (CLUB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.011561. במהלך 24 השעות האחרונות, CLUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.011561 לבין שיא של $ 0.0118, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLUB השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Pixel Canvas (CLUB) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Pixel Canvas הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.75. ההיצע במחזור של CLUB הוא 0.00, עם היצע כולל של 430000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.97M.
Pixel Canvas (CLUB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Pixel Canvasהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0001156
-0.99%
30 ימים
$ +0.002333
+25.28%
60 ימים
$ +0.003976
+52.41%
90 ימים
$ -0.000933
-7.47%
Pixel Canvas שינוי מחיר היום
היום,CLUB רשם שינוי של $ -0.0001156 (-0.99%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Pixel Canvas שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002333 (+25.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Pixel Canvas שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLUB ראה שינוי של $ +0.003976 (+52.41%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Pixel Canvas שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000933 (-7.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pixel Canvas (CLUB)?
$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.
Pixel Canvas זמין ב-MEXC
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCLUB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pixel Canvasאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPixel Canvas לחלקה ומושכלת
