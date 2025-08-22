עוד על CLUB

Pixel Canvas (CLUB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:00:41 (UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.011561
$ 0.011561$ 0.011561
24 שעות נמוך
$ 0.0118
$ 0.0118$ 0.0118
גבוה 24 שעות

$ 0.011561
$ 0.011561$ 0.011561

$ 0.0118
$ 0.0118$ 0.0118

--
----

--
----

-0.02%

-0.99%

+18.85%

+18.85%

Pixel Canvas (CLUB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.011561. במהלך 24 השעות האחרונות, CLUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.011561 לבין שיא של $ 0.0118, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLUB השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pixel Canvas (CLUB) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.75
$ 100.75$ 100.75

$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M

0.00
0.00 0.00

430,000,000
430,000,000 430,000,000

430,000,000
430,000,000 430,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Pixel Canvas הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.75. ההיצע במחזור של CLUB הוא 0.00, עם היצע כולל של 430000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.97M.

Pixel Canvas (CLUB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pixel Canvasהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001156-0.99%
30 ימים$ +0.002333+25.28%
60 ימים$ +0.003976+52.41%
90 ימים$ -0.000933-7.47%
Pixel Canvas שינוי מחיר היום

היום,CLUB רשם שינוי של $ -0.0001156 (-0.99%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pixel Canvas שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002333 (+25.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pixel Canvas שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLUB ראה שינוי של $ +0.003976 (+52.41%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pixel Canvas שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000933 (-7.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pixel Canvas (CLUB)?

בדוק את Pixel Canvas עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPixel Canvas (CLUB)

$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.

Pixel Canvas זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pixel Canvasההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Pixel Canvasתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pixel Canvas (CLUB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pixel Canvas (CLUB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pixel Canvas.

בדוק את Pixel Canvas תחזית המחיר עכשיו‏!

Pixel Canvas (CLUB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pixel Canvas (CLUB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLUB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pixel Canvas (CLUB)

מחפש איך לקנותPixel Canvas? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pixel Canvasב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CLUB למטבעות מקומיים

1 Pixel Canvas(CLUB) ל VND
304.227715
1 Pixel Canvas(CLUB) ל AUD
A$0.01780394
1 Pixel Canvas(CLUB) ל GBP
0.00855514
1 Pixel Canvas(CLUB) ל EUR
0.00982685
1 Pixel Canvas(CLUB) ל USD
$0.011561
1 Pixel Canvas(CLUB) ל MYR
RM0.0485562
1 Pixel Canvas(CLUB) ל TRY
0.474001
1 Pixel Canvas(CLUB) ל JPY
¥1.699467
1 Pixel Canvas(CLUB) ל ARS
ARS$15.272081
1 Pixel Canvas(CLUB) ל RUB
0.93170099
1 Pixel Canvas(CLUB) ל INR
1.01251238
1 Pixel Canvas(CLUB) ל IDR
Rp186.46771583
1 Pixel Canvas(CLUB) ל KRW
16.05684168
1 Pixel Canvas(CLUB) ל PHP
0.65597114
1 Pixel Canvas(CLUB) ל EGP
￡E.0.56082411
1 Pixel Canvas(CLUB) ל BRL
R$0.06289184
1 Pixel Canvas(CLUB) ל CAD
C$0.01595418
1 Pixel Canvas(CLUB) ל BDT
1.39356294
1 Pixel Canvas(CLUB) ל NGN
17.62347279
1 Pixel Canvas(CLUB) ל COP
$46.244
1 Pixel Canvas(CLUB) ל ZAR
R.0.20266433
1 Pixel Canvas(CLUB) ל UAH
0.47353856
1 Pixel Canvas(CLUB) ל VES
Bs1.61854
1 Pixel Canvas(CLUB) ל CLP
$11.086999
1 Pixel Canvas(CLUB) ל PKR
Rs3.25106881
1 Pixel Canvas(CLUB) ל KZT
6.15923836
1 Pixel Canvas(CLUB) ל THB
฿0.37515445
1 Pixel Canvas(CLUB) ל TWD
NT$0.35237928
1 Pixel Canvas(CLUB) ל AED
د.إ0.04242887
1 Pixel Canvas(CLUB) ל CHF
Fr0.0092488
1 Pixel Canvas(CLUB) ל HKD
HK$0.09029141
1 Pixel Canvas(CLUB) ל AMD
֏4.37745704
1 Pixel Canvas(CLUB) ל MAD
.د.م0.10370217
1 Pixel Canvas(CLUB) ל MXN
$0.21561265
1 Pixel Canvas(CLUB) ל SAR
ريال0.04335375
1 Pixel Canvas(CLUB) ל PLN
0.04208204
1 Pixel Canvas(CLUB) ל RON
лв0.04994352
1 Pixel Canvas(CLUB) ל SEK
kr0.11017633
1 Pixel Canvas(CLUB) ל BGN
лв0.01930687
1 Pixel Canvas(CLUB) ל HUF
Ft3.93224293
1 Pixel Canvas(CLUB) ל CZK
0.24266539
1 Pixel Canvas(CLUB) ל KWD
د.ك0.003526105
1 Pixel Canvas(CLUB) ל ILS
0.03907618
1 Pixel Canvas(CLUB) ל AOA
Kz10.53866077
1 Pixel Canvas(CLUB) ל BHD
.د.ب0.004358497
1 Pixel Canvas(CLUB) ל BMD
$0.011561
1 Pixel Canvas(CLUB) ל DKK
kr0.07375918
1 Pixel Canvas(CLUB) ל HNL
L0.29977673
1 Pixel Canvas(CLUB) ל MUR
0.52764404
1 Pixel Canvas(CLUB) ל NAD
$0.20208628
1 Pixel Canvas(CLUB) ל NOK
kr0.11688171
1 Pixel Canvas(CLUB) ל NZD
$0.0196537
1 Pixel Canvas(CLUB) ל PAB
B/.0.011561
1 Pixel Canvas(CLUB) ל PGK
K0.04832498
1 Pixel Canvas(CLUB) ל QAR
ر.ق0.04173521
1 Pixel Canvas(CLUB) ל RSD
дин.1.15852781

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pixel Canvas

כמה שווה Pixel Canvas (CLUB) היום?
החי CLUBהמחיר ב USD הוא 0.011561 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLUB ל USD?
המחיר הנוכחי של CLUB ל USD הוא $ 0.011561. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pixel Canvas?
שווי השוק של CLUB הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLUB?
ההיצע במחזור של CLUB הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLUB?
‏‏CLUB השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLUB?
CLUB ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של CLUB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLUB הוא $ 100.75 USD.
האם CLUB יעלה השנה?
CLUB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLUB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:00:41 (UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

