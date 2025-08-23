עוד על CLOUD

Cloud סֵמֶל

Cloud מְחִיר(CLOUD)

Cloud (CLOUD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:57 (UTC+8)

Cloud (CLOUD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Cloud (CLOUD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07457. במהלך 24 השעות האחרונות, CLOUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07302 לבין שיא של $ 0.08072, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6255637778694625, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0642743829016567.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLOUD השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -6.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cloud (CLOUD) מידע שוק

No.3426

שווי השוק הנוכחי של Cloud הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 90.15K. ההיצע במחזור של CLOUD הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.57M.

Cloud (CLOUD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cloudהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0049544-6.23%
30 ימים$ -0.01311-14.96%
60 ימים$ -0.03522-32.08%
90 ימים$ -0.01827-19.68%
Cloud שינוי מחיר היום

היום,CLOUD רשם שינוי של $ -0.0049544 (-6.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cloud שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01311 (-14.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cloud שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLOUD ראה שינוי של $ -0.03522 (-32.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cloud שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01827 (-19.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cloud (CLOUD)?

בדוק את Cloud עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCloud (CLOUD)

Sanctum is a blockchain platform designed to revolutionize the trading and utilization of Liquid Staking Tokens (LSTs) on Solana, providing a marketplace for zero-slippage transactions and enhanced liquidity options. Its native token, CLOUD, facilitates reduced transaction fees, staking rewards, and access to premium features, aiming to enhance the liquidity and yield opportunities for LST traders and investors.

Cloud זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Cloudההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCLOUD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Cloudאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCloud לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Cloudתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cloud (CLOUD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cloud (CLOUD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cloud.

בדוק את Cloud תחזית המחיר עכשיו‏!

Cloud (CLOUD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cloud (CLOUD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLOUD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Cloud (CLOUD)

מחפש איך לקנותCloud? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Cloudב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CLOUD למטבעות מקומיים

Cloud מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cloud, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCloud הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cloud

כמה שווה Cloud (CLOUD) היום?
החי CLOUDהמחיר ב USD הוא 0.07457 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLOUD ל USD?
המחיר הנוכחי של CLOUD ל USD הוא $ 0.07457. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cloud?
שווי השוק של CLOUD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLOUD?
ההיצע במחזור של CLOUD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLOUD?
‏‏CLOUD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6255637778694625 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLOUD?
CLOUD ‏‏רשם מחירATL של 0.0642743829016567 USD.
מהו נפח המסחר של CLOUD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLOUD הוא $ 90.15K USD.
האם CLOUD יעלה השנה?
CLOUD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLOUD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:30:57 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

