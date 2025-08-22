עוד על CHAT

Solchat סֵמֶל

Solchat מְחִיר(CHAT)

1 CHAT ל USDמחיר חי:

Solchat (CHAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:59:36 (UTC+8)

Solchat (CHAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Solchat (CHAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3154. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3154 לבין שיא של $ 0.3425, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.679782488613803, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00506354172811015.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAT השתנה ב -3.02% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solchat (CHAT) מידע שוק

No.1732

SOL

שווי השוק הנוכחי של Solchat הוא $ 2.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.01K. ההיצע במחזור של CHAT הוא 8.04M, עם היצע כולל של 8999983. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.84M.

Solchat (CHAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Solchatהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.018569-5.56%
30 ימים$ +0.0639+25.40%
60 ימים$ +0.1373+77.09%
90 ימים$ +0.0704+28.73%
Solchat שינוי מחיר היום

היום,CHAT רשם שינוי של $ -0.018569 (-5.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Solchat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0639 (+25.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Solchat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CHAT ראה שינוי של $ +0.1373 (+77.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Solchat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0704 (+28.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Solchat (CHAT)?

בדוק את Solchat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSolchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Solchat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Solchatההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCHAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Solchatאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSolchat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Solchatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solchat (CHAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solchat (CHAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solchat.

בדוק את Solchat תחזית המחיר עכשיו‏!

Solchat (CHAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solchat (CHAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Solchat (CHAT)

מחפש איך לקנותSolchat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Solchatב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Solchat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Solchat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSolchat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Solchat

כמה שווה Solchat (CHAT) היום?
החי CHATהמחיר ב USD הוא 0.3154 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHAT ל USD?
המחיר הנוכחי של CHAT ל USD הוא $ 0.3154. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solchat?
שווי השוק של CHAT הוא $ 2.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHAT?
ההיצע במחזור של CHAT הוא 8.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHAT?
‏‏CHAT השיג מחיר שיא (ATH) של 19.679782488613803 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHAT?
CHAT ‏‏רשם מחירATL של 0.00506354172811015 USD.
מהו נפח המסחר של CHAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHAT הוא $ 59.01K USD.
האם CHAT יעלה השנה?
CHAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:59:36 (UTC+8)

