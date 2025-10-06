Whalebit מחיר היום

מחיר Whalebit (CES) בזמן אמת היום הוא $ 1.294, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CES ל USD הוא $ 1.294 לכל CES.

Whalebit כרגע מדורג במקום #3962 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 CES. ב‑24 השעות האחרונות, CES סחר בין $ 1.29 (נמוך) ל $ 1.311 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 11.68679398493145, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.08422316231675472.

ביצועים לטווח קצר, CES נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו -13.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 129.88K.

Whalebit (CES) מידע שוק

דירוג No.3962 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 129.88K$ 129.88K $ 129.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 546.55M$ 546.55M $ 546.55M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 אספקה כוללת 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי MATIC

שווי השוק הנוכחי של Whalebit הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 129.88K. ההיצע במחזור של CES הוא 0.00, עם היצע כולל של 422375579.421211. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 546.55M.