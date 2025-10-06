Creditlink מחיר היום

מחיר Creditlink (CDL) בזמן אמת היום הוא $ 0.05145, עם שינוי של 2.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CDL ל USD הוא $ 0.05145 לכל CDL.

Creditlink כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CDL. ב‑24 השעות האחרונות, CDL סחר בין $ 0.05012 (נמוך) ל $ 0.05453 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CDL נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו +14.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.84K.

Creditlink (CDL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.84K$ 55.84K $ 55.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.45M$ 51.45M $ 51.45M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Creditlink הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.84K. ההיצע במחזור של CDL הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.45M.