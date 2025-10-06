המחיר החי של Carnomalyהיום הוא 0.000458 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת CARR של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק CARR בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.המחיר החי של Carnomalyהיום הוא 0.000458 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת CARR של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק CARR בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.

Carnomaly סֵמֶל

Carnomaly מְחִיר(CARR)

1 CARR ל USDמחיר חי:

$0.000458
-28.43%1D
-28.43%1D
USD
Carnomaly (CARR) טבלת מחירים חיה
Carnomaly (CARR) מידע על מחיר (USD)

$ 0.000394
24 שעות נמוך
24 שעות נמוך
+0.65%

-28.43%

-46.44%

-46.44%

Carnomaly (CARR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000458. במהלך 24 השעות האחרונות, CARR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000394 לבין שיא של $ 0.000658, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CARRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00729951538592808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000106941883725881.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CARR השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -28.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Carnomaly (CARR) מידע שוק

No.2292

$ 771.73K
$ 771.73K$ 771.73K

$ 49.18K
$ 49.18K$ 49.18K

$ 801.50K
$ 801.50K$ 801.50K

1.69B
1.69B 1.69B

1,750,000,000
1,750,000,000 1,750,000,000

1,750,000,000
1,750,000,000 1,750,000,000

96.28%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Carnomaly הוא $ 771.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.18K. ההיצע במחזור של CARR הוא 1.69B, עם היצע כולל של 1750000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 801.50K.

Carnomaly (CARR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Carnomalyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00018193-28.43%
30 ימים$ -0.00075-62.09%
60 ימים$ -0.00104-69.43%
90 ימים$ -0.000711-60.83%
Carnomaly שינוי מחיר היום

היום,CARR רשם שינוי של $ -0.00018193 (-28.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Carnomaly שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00075 (-62.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Carnomaly שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CARR ראה שינוי של $ -0.00104 (-69.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Carnomaly שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000711 (-60.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Carnomaly (CARR)?

בדוק את Carnomaly עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCarnomaly (CARR)

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Carnomaly זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Carnomalyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCARR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Carnomalyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCarnomaly לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Carnomalyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Carnomaly (CARR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Carnomaly (CARR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Carnomaly.

בדוק את Carnomaly תחזית המחיר עכשיו‏!

Carnomaly (CARR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Carnomaly (CARR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CARR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Carnomaly (CARR)

מחפש איך לקנותCarnomaly? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Carnomalyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CARR למטבעות מקומיים

Carnomaly מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Carnomaly, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCarnomaly הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Carnomaly

כמה שווה Carnomaly (CARR) היום?
החי CARRהמחיר ב USD הוא 0.000458 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CARR ל USD?
המחיר הנוכחי של CARR ל USD הוא $ 0.000458. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Carnomaly?
שווי השוק של CARR הוא $ 771.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CARR?
ההיצע במחזור של CARR הוא 1.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CARR?
‏‏CARR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00729951538592808 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CARR?
CARR ‏‏רשם מחירATL של 0.000106941883725881 USD.
מהו נפח המסחר של CARR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CARR הוא $ 49.18K USD.
האם CARR יעלה השנה?
CARR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CARR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
