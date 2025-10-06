Carnomaly מְחִיר(CARR)
Carnomaly (CARR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000458. במהלך 24 השעות האחרונות, CARR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000394 לבין שיא של $ 0.000658, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CARRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00729951538592808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000106941883725881.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CARR השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -28.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Carnomaly הוא $ 771.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.18K. ההיצע במחזור של CARR הוא 1.69B, עם היצע כולל של 1750000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 801.50K.
עקוב אחר שינויי המחירים של Carnomalyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00018193
|-28.43%
|30 ימים
|$ -0.00075
|-62.09%
|60 ימים
|$ -0.00104
|-69.43%
|90 ימים
|$ -0.000711
|-60.83%
היום,CARR רשם שינוי של $ -0.00018193 (-28.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00075 (-62.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CARR ראה שינוי של $ -0.00104 (-69.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000711 (-60.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Carnomaly (CARR)?
בדוק את Carnomaly עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".
כמה יהיה Carnomaly (CARR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Carnomaly (CARR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?
בדוק את Carnomaly תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Carnomaly (CARR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.
למובן מעמיק יותר של Carnomaly, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|10-16 21:36:00
|עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
|10-16 15:41:06
|עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים
|10-15 12:29:00
|עדכוני תעשייה
697 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-200,000 סוחרים חוסלו
|10-15 05:12:00
|תובנות מומחים
פאוול: הצמיחה הכלכלית הנוכחית עשויה להיות טובה יותר מהצפוי, הורדת ריבית בספטמבר היא סבירה
|10-14 20:24:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים יורדים בכל הלוח, SKYAI צונח מעל 40% ב-24 שעות
|10-14 19:19:00
|עדכוני תעשייה
חיסולים בשוק עולים ל-624 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-210,000 סוחרים חוסלו
