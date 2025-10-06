מה זהCarnomaly (CARR)

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Carnomaly זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Carnomalyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקCARR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Carnomalyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCarnomaly לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Carnomalyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Carnomaly (CARR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Carnomaly (CARR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Carnomaly.

בדוק את Carnomaly תחזית המחיר עכשיו‏!

Carnomaly (CARR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Carnomaly (CARR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CARR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Carnomaly (CARR)

מחפש איך לקנותCarnomaly? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Carnomalyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CARR למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Carnomaly מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Carnomaly, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Carnomaly כמה שווה Carnomaly (CARR) היום? החי CARRהמחיר ב USD הוא 0.000458 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי CARR ל USD? $ 0.000458 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של CARR ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Carnomaly? שווי השוק של CARR הוא $ 771.73K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של CARR? ההיצע במחזור של CARR הוא 1.69B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CARR? ‏‏CARR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00729951538592808 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CARR? CARR ‏‏רשם מחירATL של 0.000106941883725881 USD . מהו נפח המסחר של CARR? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CARR הוא $ 49.18K USD . האם CARR יעלה השנה? CARR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CARR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Carnomaly (CARR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 10-16 21:36:00 עדכוני תעשייה ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול 10-16 15:41:06 עדכוני תעשייה לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים 10-15 12:29:00 עדכוני תעשייה 697 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-200,000 סוחרים חוסלו 10-15 05:12:00 תובנות מומחים פאוול: הצמיחה הכלכלית הנוכחית עשויה להיות טובה יותר מהצפוי, הורדת ריבית בספטמבר היא סבירה 10-14 20:24:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים יורדים בכל הלוח, SKYAI צונח מעל 40% ב-24 שעות 10-14 19:19:00 עדכוני תעשייה חיסולים בשוק עולים ל-624 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-210,000 סוחרים חוסלו

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025