Carnomaly (CARR) מידע The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". אתר רשמי: https://carnomaly.io/ מסמך לבן: https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E קנה CARRעכשיו!

Carnomaly (CARR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Carnomaly (CARR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M ההיצע הכולל: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B אספקה במחזור: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M שיא כל הזמנים: $ 0.0072 $ 0.0072 $ 0.0072 שפל כל הזמנים: $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 מחיר נוכחי: $ 0.00121 $ 0.00121 $ 0.00121 למידע נוסף על Carnomaly (CARR) מחיר

Carnomaly (CARR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Carnomaly (CARR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CARR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CARRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CARRטוקניומיקה, חקרו אתCARRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Carnomaly (CARR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CARRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CARR עכשיו את היסטוריית המחירים!

