BANX Network מחיר היום

מחיר BANX Network (BXE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002924, עם שינוי של 1.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BXE ל ILS הוא ₪ 0.002924 לכל BXE.

BANX Network כרגע מדורג במקום #1951 לפי שווי שוק של ₪ 879.60K, עם היצע במחזור של 300.82M BXE. ב‑24 השעות האחרונות, BXE סחר בין ₪ 0.002727 (נמוך) ל ₪ 0.002932 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.2440121865562476017, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0087462325487803903.

ביצועים לטווח קצר, BXE נע ב +1.95% בשעה האחרונה ו +0.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 11.63K.

BANX Network (BXE) מידע שוק

דירוג No.1951 שווי שוק ₪ 879.60K₪ 879.60K ₪ 879.60K נפח (24 שעות) ₪ 11.63K₪ 11.63K ₪ 11.63K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.46M₪ 1.46M ₪ 1.46M אספקת מחזור 300.82M 300.82M 300.82M מקסימום היצע 500,000,000 500,000,000 500,000,000 אספקה כוללת 490,000,000 490,000,000 490,000,000 שיעור מחזור 60.16% בלוקצ'יין ציבורי XRP

שווי השוק הנוכחי של BANX Network הוא ₪ 879.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 11.63K. ההיצע במחזור של BXE הוא 300.82M, עם היצע כולל של 490000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.46M.