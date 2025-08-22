Boundless Network (BUN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000559. במהלך 24 השעות האחרונות, BUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000543 לבין שיא של $ 0.000566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00301676607760159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000459053413568236.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Boundless Network (BUN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Boundless Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 153.84K. ההיצע במחזור של BUN הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 559.00K.
Boundless Network (BUN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Boundless Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00000799
+1.45%
30 ימים
$ -0.000042
-6.99%
60 ימים
$ -0.000699
-55.57%
90 ימים
$ -0.039441
-98.61%
Boundless Network שינוי מחיר היום
היום,BUN רשם שינוי של $ +0.00000799 (+1.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Boundless Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000042 (-6.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Boundless Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BUN ראה שינוי של $ -0.000699 (-55.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Boundless Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.039441 (-98.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Boundless Network (BUN)?
The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.
Boundless Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Boundless Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBUN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Boundless Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBoundless Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Boundless Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Boundless Network (BUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Boundless Network (BUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Boundless Network.
הבנת הטוקנומיקה של Boundless Network (BUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Boundless Network (BUN)
מחפש איך לקנותBoundless Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Boundless Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
