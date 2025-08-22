עוד על BUN

BUN מידע על מחיר

BUN מסמך לבן

BUN אתר רשמי

BUN טוקניומיקה

BUN תחזית מחיר

BUN היסטוריה

BUN מדריך קנייה

BUNממיר מטבעות לפיאט

BUN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Boundless Network סֵמֶל

Boundless Network מְחִיר(BUN)

1 BUN ל USDמחיר חי:

$0.000559
$0.000559$0.000559
+1.45%1D
USD
Boundless Network (BUN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:07:08 (UTC+8)

Boundless Network (BUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000543
$ 0.000543$ 0.000543
24 שעות נמוך
$ 0.000566
$ 0.000566$ 0.000566
גבוה 24 שעות

$ 0.000543
$ 0.000543$ 0.000543

$ 0.000566
$ 0.000566$ 0.000566

$ 0.00301676607760159
$ 0.00301676607760159$ 0.00301676607760159

$ 0.000459053413568236
$ 0.000459053413568236$ 0.000459053413568236

0.00%

+1.45%

+1.08%

+1.08%

Boundless Network (BUN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000559. במהלך 24 השעות האחרונות, BUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000543 לבין שיא של $ 0.000566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00301676607760159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000459053413568236.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boundless Network (BUN) מידע שוק

No.5573

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 153.84K
$ 153.84K$ 153.84K

$ 559.00K
$ 559.00K$ 559.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Boundless Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 153.84K. ההיצע במחזור של BUN הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 559.00K.

Boundless Network (BUN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Boundless Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000799+1.45%
30 ימים$ -0.000042-6.99%
60 ימים$ -0.000699-55.57%
90 ימים$ -0.039441-98.61%
Boundless Network שינוי מחיר היום

היום,BUN רשם שינוי של $ +0.00000799 (+1.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Boundless Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000042 (-6.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Boundless Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BUN ראה שינוי של $ -0.000699 (-55.57%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Boundless Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.039441 (-98.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Boundless Network (BUN)?

בדוק את Boundless Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBoundless Network (BUN)

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

Boundless Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Boundless Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBUN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Boundless Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBoundless Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Boundless Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Boundless Network (BUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Boundless Network (BUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Boundless Network.

בדוק את Boundless Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Boundless Network (BUN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Boundless Network (BUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Boundless Network (BUN)

מחפש איך לקנותBoundless Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Boundless Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BUN למטבעות מקומיים

1 Boundless Network(BUN) ל VND
14.710085
1 Boundless Network(BUN) ל AUD
A$0.00085527
1 Boundless Network(BUN) ל GBP
0.00040807
1 Boundless Network(BUN) ל EUR
0.00047515
1 Boundless Network(BUN) ל USD
$0.000559
1 Boundless Network(BUN) ל MYR
RM0.0023478
1 Boundless Network(BUN) ל TRY
0.02291341
1 Boundless Network(BUN) ל JPY
¥0.082173
1 Boundless Network(BUN) ל ARS
ARS$0.738439
1 Boundless Network(BUN) ל RUB
0.04519515
1 Boundless Network(BUN) ל INR
0.04894045
1 Boundless Network(BUN) ל IDR
Rp9.01612777
1 Boundless Network(BUN) ל KRW
0.77531064
1 Boundless Network(BUN) ל PHP
0.03166735
1 Boundless Network(BUN) ל EGP
￡E.0.02712268
1 Boundless Network(BUN) ל BRL
R$0.00302978
1 Boundless Network(BUN) ל CAD
C$0.00077142
1 Boundless Network(BUN) ל BDT
0.06800794
1 Boundless Network(BUN) ל NGN
0.85473895
1 Boundless Network(BUN) ל COP
$2.24497754
1 Boundless Network(BUN) ל ZAR
R.0.00980486
1 Boundless Network(BUN) ל UAH
0.02317055
1 Boundless Network(BUN) ל VES
Bs0.07826
1 Boundless Network(BUN) ל CLP
$0.536081
1 Boundless Network(BUN) ל PKR
Rs0.15848768
1 Boundless Network(BUN) ל KZT
0.29908736
1 Boundless Network(BUN) ל THB
฿0.01812278
1 Boundless Network(BUN) ל TWD
NT$0.01702714
1 Boundless Network(BUN) ל AED
د.إ0.00205153
1 Boundless Network(BUN) ל CHF
Fr0.0004472
1 Boundless Network(BUN) ל HKD
HK$0.00436579
1 Boundless Network(BUN) ל AMD
֏0.21343738
1 Boundless Network(BUN) ל MAD
.د.م0.005031
1 Boundless Network(BUN) ל MXN
$0.01041976
1 Boundless Network(BUN) ל SAR
ريال0.00209625
1 Boundless Network(BUN) ל PLN
0.00203476
1 Boundless Network(BUN) ל RON
лв0.00241488
1 Boundless Network(BUN) ל SEK
kr0.00532168
1 Boundless Network(BUN) ל BGN
лв0.00093353
1 Boundless Network(BUN) ל HUF
Ft0.19007118
1 Boundless Network(BUN) ל CZK
0.01173341
1 Boundless Network(BUN) ל KWD
د.ك0.000170495
1 Boundless Network(BUN) ל ILS
0.00188383
1 Boundless Network(BUN) ל AOA
Kz0.50956763
1 Boundless Network(BUN) ל BHD
.د.ب0.000210743
1 Boundless Network(BUN) ל BMD
$0.000559
1 Boundless Network(BUN) ל DKK
kr0.00356642
1 Boundless Network(BUN) ל HNL
L0.01463462
1 Boundless Network(BUN) ל MUR
0.02551276
1 Boundless Network(BUN) ל NAD
$0.00979927
1 Boundless Network(BUN) ל NOK
kr0.00564031
1 Boundless Network(BUN) ל NZD
$0.0009503
1 Boundless Network(BUN) ל PAB
B/.0.000559
1 Boundless Network(BUN) ל PGK
K0.00235898
1 Boundless Network(BUN) ל QAR
ر.ق0.00202917
1 Boundless Network(BUN) ל RSD
дин.0.05601739

Boundless Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Boundless Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBoundless Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Boundless Network

כמה שווה Boundless Network (BUN) היום?
החי BUNהמחיר ב USD הוא 0.000559 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUN ל USD?
המחיר הנוכחי של BUN ל USD הוא $ 0.000559. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Boundless Network?
שווי השוק של BUN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUN?
ההיצע במחזור של BUN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUN?
‏‏BUN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00301676607760159 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUN?
BUN ‏‏רשם מחירATL של 0.000459053413568236 USD.
מהו נפח המסחר של BUN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUN הוא $ 153.84K USD.
האם BUN יעלה השנה?
BUN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:07:08 (UTC+8)

Boundless Network (BUN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BUN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BUN
BUN
USD
USD

1 BUN = 0.000559 USD

מסחרBUN

USDTBUN
$0.000559
$0.000559$0.000559
+1.45%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד