עוד על BULLS

BULLS מידע על מחיר

BULLS מסמך לבן

BULLS אתר רשמי

BULLS טוקניומיקה

BULLS תחזית מחיר

BULLS היסטוריה

BULLS מדריך קנייה

BULLSממיר מטבעות לפיאט

BULLS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BULLS סֵמֶל

BULLS מְחִיר(BULLS)

1 BULLS ל USDמחיר חי:

$425.01
$425.01$425.01
+19.63%1D
USD
BULLS (BULLS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:15:49 (UTC+8)

BULLS (BULLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 352.88
$ 352.88$ 352.88
24 שעות נמוך
$ 494.03
$ 494.03$ 494.03
גבוה 24 שעות

$ 352.88
$ 352.88$ 352.88

$ 494.03
$ 494.03$ 494.03

--
----

--
----

-0.14%

+19.63%

+134.33%

+134.33%

BULLS (BULLS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 425.01. במהלך 24 השעות האחרונות, BULLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 352.88 לבין שיא של $ 494.03, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BULLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BULLS השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +19.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+134.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BULLS (BULLS) מידע שוק

--
----

$ 61.44K
$ 61.44K$ 61.44K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

3,138.7788224
3,138.7788224 3,138.7788224

SMART

שווי השוק הנוכחי של BULLS הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.44K. ההיצע במחזור של BULLS הוא --, עם היצע כולל של 3138.7788224. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.

BULLS (BULLS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BULLSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +69.7396+19.63%
30 ימים$ +252.09+145.78%
60 ימים$ +303.35+249.34%
90 ימים$ +276.57+186.31%
BULLS שינוי מחיר היום

היום,BULLS רשם שינוי של $ +69.7396 (+19.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BULLS שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +252.09 (+145.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BULLS שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BULLS ראה שינוי של $ +303.35 (+249.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BULLS שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +276.57 (+186.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BULLS (BULLS)?

בדוק את BULLS עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBULLS (BULLS)

Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal.

BULLS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BULLSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBULLS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BULLSאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBULLS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BULLSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BULLS (BULLS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BULLS (BULLS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BULLS.

בדוק את BULLS תחזית המחיר עכשיו‏!

BULLS (BULLS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BULLS (BULLS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BULLS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BULLS (BULLS)

מחפש איך לקנותBULLS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BULLSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BULLS למטבעות מקומיים

1 BULLS(BULLS) ל VND
11,184,138.15
1 BULLS(BULLS) ל AUD
A$654.5154
1 BULLS(BULLS) ל GBP
314.5074
1 BULLS(BULLS) ל EUR
361.2585
1 BULLS(BULLS) ל USD
$425.01
1 BULLS(BULLS) ל MYR
RM1,785.042
1 BULLS(BULLS) ל TRY
17,425.41
1 BULLS(BULLS) ל JPY
¥62,476.47
1 BULLS(BULLS) ל ARS
ARS$562,181.9775
1 BULLS(BULLS) ל RUB
34,357.8084
1 BULLS(BULLS) ל INR
37,209.6255
1 BULLS(BULLS) ל IDR
Rp6,854,999.0403
1 BULLS(BULLS) ל KRW
590,287.8888
1 BULLS(BULLS) ל PHP
24,081.0666
1 BULLS(BULLS) ל EGP
￡E.20,612.985
1 BULLS(BULLS) ל BRL
R$2,303.5542
1 BULLS(BULLS) ל CAD
C$586.5138
1 BULLS(BULLS) ל BDT
51,706.7166
1 BULLS(BULLS) ל NGN
649,861.5405
1 BULLS(BULLS) ל COP
$1,706,865.6606
1 BULLS(BULLS) ל ZAR
R.7,467.4257
1 BULLS(BULLS) ל UAH
17,616.6645
1 BULLS(BULLS) ל VES
Bs59,501.4
1 BULLS(BULLS) ל CLP
$408,009.6
1 BULLS(BULLS) ל PKR
Rs120,498.8352
1 BULLS(BULLS) ל KZT
227,397.3504
1 BULLS(BULLS) ל THB
฿13,787.3244
1 BULLS(BULLS) ל TWD
NT$12,954.3048
1 BULLS(BULLS) ל AED
د.إ1,559.7867
1 BULLS(BULLS) ל CHF
Fr340.008
1 BULLS(BULLS) ל HKD
HK$3,319.3281
1 BULLS(BULLS) ל AMD
֏162,710.8284
1 BULLS(BULLS) ל MAD
.د.م3,825.09
1 BULLS(BULLS) ל MXN
$7,917.9363
1 BULLS(BULLS) ל SAR
ريال1,593.7875
1 BULLS(BULLS) ל PLN
1,547.0364
1 BULLS(BULLS) ל RON
лв1,831.7931
1 BULLS(BULLS) ל SEK
kr4,046.0952
1 BULLS(BULLS) ל BGN
лв709.7667
1 BULLS(BULLS) ל HUF
Ft144,460.899
1 BULLS(BULLS) ל CZK
8,916.7098
1 BULLS(BULLS) ל KWD
د.ك129.62805
1 BULLS(BULLS) ל ILS
1,432.2837
1 BULLS(BULLS) ל AOA
Kz387,426.3657
1 BULLS(BULLS) ל BHD
.د.ب160.22877
1 BULLS(BULLS) ל BMD
$425.01
1 BULLS(BULLS) ל DKK
kr2,711.5638
1 BULLS(BULLS) ל HNL
L11,126.7618
1 BULLS(BULLS) ל MUR
19,397.4564
1 BULLS(BULLS) ל NAD
$7,450.4253
1 BULLS(BULLS) ל NOK
kr4,288.3509
1 BULLS(BULLS) ל NZD
$722.517
1 BULLS(BULLS) ל PAB
B/.425.01
1 BULLS(BULLS) ל PGK
K1,793.5422
1 BULLS(BULLS) ל QAR
ر.ق1,542.7863
1 BULLS(BULLS) ל RSD
дин.42,552.0012

BULLS מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BULLS, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBULLS הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BULLS

כמה שווה BULLS (BULLS) היום?
החי BULLSהמחיר ב USD הוא 425.01 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BULLS ל USD?
המחיר הנוכחי של BULLS ל USD הוא $ 425.01. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BULLS?
שווי השוק של BULLS הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BULLS?
ההיצע במחזור של BULLS הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BULLS?
‏‏BULLS השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BULLS?
BULLS ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של BULLS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BULLS הוא $ 61.44K USD.
האם BULLS יעלה השנה?
BULLS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BULLS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:15:49 (UTC+8)

BULLS (BULLS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BULLS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BULLS
BULLS
USD
USD

1 BULLS = 425.01 USD

מסחרBULLS

USDTBULLS
$425.01
$425.01$425.01
+19.63%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד