Bitsolara מחיר היום

מחיר Bitsolara (BTSLR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000971, עם שינוי של 31.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTSLR ל USD הוא $ 0.00000971 לכל BTSLR.

Bitsolara כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BTSLR. ב‑24 השעות האחרונות, BTSLR סחר בין $ 0.0000078 (נמוך) ל $ 0.00001788 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BTSLR נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -30.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.26K.

Bitsolara (BTSLR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Bitsolara הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.26K. ההיצע במחזור של BTSLR הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.71K.