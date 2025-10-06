ExchangeDEX+
מחיר Baby Shark Universe בזמן אמת היום הוא 0.21527 USD.BSU שווי השוק הוא 36,165,360 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר BSU ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Baby Shark Universe סֵמֶל

Baby Shark Universe מְחִיר(BSU)

$0.21527
+1.59%1D
Baby Shark Universe (BSU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:08:44 (UTC+8)

Baby Shark Universe מחיר היום

מחיר Baby Shark Universe (BSU) בזמן אמת היום הוא $ 0.21527, עם שינוי של 1.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSU ל USD הוא $ 0.21527 לכל BSU.

Baby Shark Universe כרגע מדורג במקום #556 לפי שווי שוק של $ 36.17M, עם היצע במחזור של 168.00M BSU. ב‑24 השעות האחרונות, BSU סחר בין $ 0.20573 (נמוך) ל $ 0.21983 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.37631193723515616, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05070113905338495.

ביצועים לטווח קצר, BSU נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו -4.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.05K.

Baby Shark Universe (BSU) מידע שוק

$ 36.17M
$ 58.05K
$ 182.98M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Baby Shark Universe הוא $ 36.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.05K. ההיצע במחזור של BSU הוא 168.00M, עם היצע כולל של 850000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.98M.

Baby Shark Universe היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.31%

+1.59%

-4.80%

-4.80%

Baby Shark Universe (BSU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Baby Shark Universeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0033692+1.59%
30 ימים$ -0.0348-13.92%
60 ימים$ +0.10102+88.42%
90 ימים$ +0.05687+35.90%
Baby Shark Universe שינוי מחיר היום

היום,BSU רשם שינוי של $ +0.0033692 (+1.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Baby Shark Universe שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0348 (-13.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Baby Shark Universe שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BSU ראה שינוי של $ +0.10102 (+88.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Baby Shark Universe שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.05687 (+35.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Baby Shark Universe (BSU)?

בדוק את Baby Shark Universe עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Baby Shark Universe

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BSU הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Baby Shark Universe עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Baby Shark Universe יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור BSU תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Baby Shark Universe תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Baby Shark Universe

מוכן להתחיל עם Baby Shark Universe? קניית BSU מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Baby Shark Universe. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Baby Shark Universe (BSU) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-168.00M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וBaby Shark Universeיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Baby Shark Universe (BSU) מדריך

מה אפשר לעשות עם Baby Shark Universe

החזקת Baby Shark Universe מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Baby Shark Universe (BSU) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהBaby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Baby Shark Universe, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBaby Shark Universe הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Baby Shark Universe

כמה שווה 1 Baby Shark Universe ב-2030?
אם Baby Shark Universe תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Baby Shark Universe מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:08:44 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
גלה עוד על Baby Shark Universe

BSU USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב BSU עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של BSU USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Baby Shark Universe (BSU) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Baby Shark Universe מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBSU
$0.21527
$0.21527$0.21527
+1.56%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

