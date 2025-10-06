Baby Shark Universe מחיר היום

מחיר Baby Shark Universe (BSU) בזמן אמת היום הוא $ 0.21527, עם שינוי של 1.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSU ל USD הוא $ 0.21527 לכל BSU.

Baby Shark Universe כרגע מדורג במקום #556 לפי שווי שוק של $ 36.17M, עם היצע במחזור של 168.00M BSU. ב‑24 השעות האחרונות, BSU סחר בין $ 0.20573 (נמוך) ל $ 0.21983 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.37631193723515616, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05070113905338495.

ביצועים לטווח קצר, BSU נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו -4.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.05K.

Baby Shark Universe (BSU) מידע שוק

דירוג No.556 שווי שוק $ 36.17M$ 36.17M $ 36.17M נפח (24 שעות) $ 58.05K$ 58.05K $ 58.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.98M$ 182.98M $ 182.98M אספקת מחזור 168.00M 168.00M 168.00M מקסימום היצע 850,000,000 850,000,000 850,000,000 אספקה כוללת 850,000,000 850,000,000 850,000,000 שיעור מחזור 19.76% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Baby Shark Universe הוא $ 36.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.05K. ההיצע במחזור של BSU הוא 168.00M, עם היצע כולל של 850000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.98M.