Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר (USD)

קבל Baby Shark Universe תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BSU יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Baby Shark Universe
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Baby Shark Universe חיזוי מחיר
$0.209
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Baby Shark Universe תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Baby Shark Universe ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.209 בשנת 2025.

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Baby Shark Universe ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.21945 בשנת 2026.

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BSU הוא $ 0.230422 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Baby Shark Universe (BSU) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BSU הוא $ 0.241943 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BSU הוא $ 0.254040 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BSU הוא $ 0.266742 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Baby Shark Universe עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.434495.

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Baby Shark Universe עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.707748.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.209
    0.00%
  • 2026
    $ 0.21945
    5.00%
  • 2027
    $ 0.230422
    10.25%
  • 2028
    $ 0.241943
    15.76%
  • 2029
    $ 0.254040
    21.55%
  • 2030
    $ 0.266742
    27.63%
  • 2031
    $ 0.280079
    34.01%
  • 2032
    $ 0.294083
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.308788
    47.75%
  • 2034
    $ 0.324227
    55.13%
  • 2035
    $ 0.340438
    62.89%
  • 2036
    $ 0.357460
    71.03%
  • 2037
    $ 0.375333
    79.59%
  • 2038
    $ 0.394100
    88.56%
  • 2039
    $ 0.413805
    97.99%
  • 2040
    $ 0.434495
    107.89%
לטווח קצר Baby Shark Universe תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.209
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.209028
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.209200
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.209858
    0.41%
Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורBSUב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.209. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBSU , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.209028. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBSU , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.209200. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Baby Shark Universe (BSU) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBSU הוא $0.209858. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Baby Shark Universe

$ 0.209
0.00%

$ 35.11M
168.00M
$ 56.96K
--

המחיר BSU העדכני הוא $ 0.209. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 56.96Kב 24 שעות.
בנוסף, BSU יש כמות במעגל של 168.00M ושווי שוק כולל של $ 35.11M.

איך לקנות Baby Shark Universe (BSU)

מנסה לקנות BSU? כעת ניתן לרכוש BSU באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Baby Shark Universe ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות BSU עכשיו

Baby Shark Universe מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBaby Shark Universeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBaby Shark Universe הוא 0.209USD. היצע במחזור של Baby Shark Universe(BSU) הוא0.00 BSU , מה שמעניק לו שווי שוק של $35.11M.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -0.00%
    $ -0.002000
    $ 0.21703
    $ 0.20269
  • 7 ימים
    -0.10%
    $ -0.024520
    $ 0.2492
    $ 0.20269
  • 30 ימים
    -0.16%
    $ -0.041340
    $ 0.26869
    $ 0.19588
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Baby Shark Universe הראה תנועת מחירים של$-0.002000 , המשקפת-0.00% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Baby Shark Universe נסחר בשיא של $0.2492 ושפל של $0.20269. נרשם שינוי במחיר של-0.10%. מגמה אחרונה זו מציגה אתBSU הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Baby Shark Universe חווה -0.16%שינוי, המשקף בערך $-0.041340 לערכו. זה מצביע על כך ש BSU עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Baby Shark Universe המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה BSU בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Baby Shark Universe (BSU) מודול חיזוי מחיר עובד?

Baby Shark Universe מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BSUעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBaby Shark Universe לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BSU , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Baby Shark Universe. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBSU .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBSU כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Baby Shark Universe.

מדוע BSU חיזוי מחירים חשוב?

BSU תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.