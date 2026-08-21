Robinhood Dog מחיר היום

מחיר Robinhood Dog (BRODIE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0010674, עם שינוי של 17.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRODIE ל ILS הוא ₪ 0.0010674 לכל BRODIE.

Robinhood Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BRODIE. ב‑24 השעות האחרונות, BRODIE סחר בין ₪ 0.0010015 (נמוך) ל ₪ 0.0017367 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BRODIE נע ב -3.69% בשעה האחרונה ו -35.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 64.40K.

Robinhood Dog (BRODIE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 64.40K₪ 64.40K ₪ 64.40K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.07M₪ 1.07M ₪ 1.07M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Robinhood Dog הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 64.40K. ההיצע במחזור של BRODIE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.07M.