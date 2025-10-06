Boost מחיר היום

מחיר Boost (BOOST) בזמן אמת היום הוא $ 0.01925, עם שינוי של 3.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOST ל USD הוא $ 0.01925 לכל BOOST.

Boost כרגע מדורג במקום #1551 לפי שווי שוק של $ 3.06M, עם היצע במחזור של 158.86M BOOST. ב‑24 השעות האחרונות, BOOST סחר בין $ 0.01817 (נמוך) ל $ 0.02269 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.19261759528476227, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01653496716436314.

ביצועים לטווח קצר, BOOST נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -64.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 61.00K.

Boost (BOOST) מידע שוק

דירוג No.1551 שווי שוק $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M נפח (24 שעות) $ 61.00K$ 61.00K $ 61.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.25M$ 19.25M $ 19.25M אספקת מחזור 158.86M 158.86M 158.86M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000.0000001 1,000,000,000.0000001 1,000,000,000.0000001 שיעור מחזור 15.88% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Boost הוא $ 3.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.00K. ההיצע במחזור של BOOST הוא 158.86M, עם היצע כולל של 1000000000.0000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.25M.