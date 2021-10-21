Bifrost (BNC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.10881. במהלך 24 השעות האחרונות, BNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10786 לבין שיא של $ 0.11139, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.767289497189354, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNC השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -1.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Bifrost (BNC) מידע שוק
No.1399
$ 5.41M
$ 5.41M$ 5.41M
$ 147.96K
$ 147.96K$ 147.96K
$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M
49.74M
49.74M 49.74M
80,000,000
80,000,000 80,000,000
80,000,000
80,000,000 80,000,000
62.16%
2021-10-21 00:00:00
BNC
שווי השוק הנוכחי של Bifrost הוא $ 5.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 147.96K. ההיצע במחזור של BNC הוא 49.74M, עם היצע כולל של 80000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.70M.
Bifrost (BNC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Bifrostהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0012993
-1.18%
30 ימים
$ -0.00594
-5.18%
60 ימים
$ -0.00539
-4.72%
90 ימים
$ -0.04302
-28.34%
Bifrost שינוי מחיר היום
היום,BNC רשם שינוי של $ -0.0012993 (-1.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Bifrost שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00594 (-5.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Bifrost שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BNC ראה שינוי של $ -0.00539 (-4.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Bifrost שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04302 (-28.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bifrost (BNC)?
Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.