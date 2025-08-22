BLOCX (BLOCX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00934. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00913 לבין שיא של $ 0.00991, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.35030075592322985, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006644840383025562.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOCX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
BLOCX (BLOCX) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של BLOCX הוא $ 934.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.94K. ההיצע במחזור של BLOCX הוא 100.11M, עם היצע כולל של 130662741.62002465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58M.
BLOCX (BLOCX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של BLOCXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
BLOCX שינוי מחיר היום
היום,BLOCX רשם שינוי של $ -0.0002297 (-2.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
BLOCX שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00105 (-10.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
BLOCX שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BLOCX ראה שינוי של $ +0.00068 (+7.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
BLOCX שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01581 (-62.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BLOCX (BLOCX)?
"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.
BLOCX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BLOCXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBLOCX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BLOCXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBLOCX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
BLOCXתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה BLOCX (BLOCX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BLOCX (BLOCX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BLOCX.
הבנת הטוקנומיקה של BLOCX (BLOCX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLOCX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות BLOCX (BLOCX)
מחפש איך לקנותBLOCX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BLOCXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
