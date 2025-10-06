BAS מחיר היום

מחיר BAS (BAS) בזמן אמת היום הוא $ 0.006283, עם שינוי של 0.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAS ל USD הוא $ 0.006283 לכל BAS.

BAS כרגע מדורג במקום #665 לפי שווי שוק של $ 15.71M, עם היצע במחזור של 2.50B BAS. ב‑24 השעות האחרונות, BAS סחר בין $ 0.005866 (נמוך) ל $ 0.006604 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.16763449915565898, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.004194192410779678.

ביצועים לטווח קצר, BAS נע ב -0.86% בשעה האחרונה ו -24.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 110.87K.

BAS (BAS) מידע שוק

דירוג No.665 שווי שוק $ 15.71M$ 15.71M $ 15.71M נפח (24 שעות) $ 110.87K$ 110.87K $ 110.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.83M$ 62.83M $ 62.83M אספקת מחזור 2.50B 2.50B 2.50B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 25.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של BAS הוא $ 15.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 110.87K. ההיצע במחזור של BAS הוא 2.50B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.83M.