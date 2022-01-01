BSquared Network (B2) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BSquared Network (B2), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BSquared Network (B2) מידע B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). אתר רשמי: https://www.bsquared.network/ מסמך לבן: https://docs.bsquared.network/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 קנה B2עכשיו!

BSquared Network (B2) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BSquared Network (B2), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 17.30M $ 17.30M $ 17.30M ההיצע הכולל: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M אספקה במחזור: $ 46.90M $ 46.90M $ 46.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 77.48M $ 77.48M $ 77.48M שיא כל הזמנים: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 שפל כל הזמנים: $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 מחיר נוכחי: $ 0.36897 $ 0.36897 $ 0.36897 למידע נוסף על BSquared Network (B2) מחיר

BSquared Network (B2) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BSquared Network (B2) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של B2 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות B2האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את B2טוקניומיקה, חקרו אתB2המחיר בזמן אמת של אסימונים!

