Avantis מחיר היום

מחיר Avantis (AVNT) בזמן אמת היום הוא $ 0.4357, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVNT ל USD הוא $ 0.4357 לכל AVNT.

Avantis כרגע מדורג במקום #272 לפי שווי שוק של $ 112.50M, עם היצע במחזור של 258.21M AVNT. ב‑24 השעות האחרונות, AVNT סחר בין $ 0.4137 (נמוך) ל $ 0.4659 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.662191408541985, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.17956381875221758.

ביצועים לטווח קצר, AVNT נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו -18.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 750.79K.

Avantis (AVNT) מידע שוק

דירוג No.272 שווי שוק $ 112.50M$ 112.50M $ 112.50M נפח (24 שעות) $ 750.79K$ 750.79K $ 750.79K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 435.70M$ 435.70M $ 435.70M אספקת מחזור 258.21M 258.21M 258.21M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 25.82% נתח שוק 0.01% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Avantis הוא $ 112.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 750.79K. ההיצע במחזור של AVNT הוא 258.21M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 435.70M.