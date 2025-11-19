Avantis (AVNT) תחזית מחיר (USD)

קבל Avantis תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AVNT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות AVNT

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Avantis % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.45 $0.45 $0.45 -1.22% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Avantis תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Avantis (AVNT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Avantis ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.45 בשנת 2025. Avantis (AVNT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Avantis ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.472500 בשנת 2026. Avantis (AVNT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AVNT הוא $ 0.496125 עם 10.25% שיעור צמיחה. Avantis (AVNT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AVNT הוא $ 0.520931 עם 15.76% שיעור צמיחה. Avantis (AVNT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AVNT הוא $ 0.546977 עם 21.55% שיעור צמיחה. Avantis (AVNT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AVNT הוא $ 0.574326 עם 27.63% שיעור צמיחה. Avantis (AVNT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Avantis עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.935517. Avantis (AVNT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Avantis עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.5238. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.45 0.00%

2026 $ 0.472500 5.00%

2027 $ 0.496125 10.25%

2028 $ 0.520931 15.76%

2029 $ 0.546977 21.55%

2030 $ 0.574326 27.63%

2031 $ 0.603043 34.01%

2032 $ 0.633195 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.664854 47.75%

2034 $ 0.698097 55.13%

2035 $ 0.733002 62.89%

2036 $ 0.769652 71.03%

2037 $ 0.808135 79.59%

2038 $ 0.848542 88.56%

2039 $ 0.890969 97.99%

2040 $ 0.935517 107.89% הצג עוד לטווח קצר Avantis תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.45 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.450061 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.450431 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.451849 0.41% Avantis (AVNT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAVNTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.45 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Avantis (AVNT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAVNT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.450061 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Avantis (AVNT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAVNT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.450431 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Avantis (AVNT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAVNT הוא $0.451849 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Avantis מחיר נוכחי $ 0.45$ 0.45 $ 0.45 שינוי מחיר (24 שעות) -1.22% שווי שוק $ 115.99M$ 115.99M $ 115.99M אספקת מחזור 258.21M 258.21M 258.21M נפח (24 שעות) $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) -- המחיר AVNT העדכני הוא $ 0.45. יש לו שינוי של -1.22% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 1.73Mב 24 שעות. בנוסף, AVNT יש כמות במעגל של 258.21M ושווי שוק כולל של $ 115.99M. צפה AVNT במחיר חי

איך לקנות Avantis (AVNT) מנסה לקנות AVNT? כעת ניתן לרכוש AVNT באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Avantis ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות AVNT עכשיו

Avantis מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAvantisדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAvantis הוא 0.4492USD. היצע במחזור של Avantis(AVNT) הוא 0.00 AVNT , מה שמעניק לו שווי שוק של $115.99M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0.004400 $ 0.4615 $ 0.4137

7 ימים -0.15% $ -0.080599 $ 0.6186 $ 0.4137

30 ימים -0.09% $ -0.0494 $ 0.9462 $ 0.4137 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Avantis הראה תנועת מחירים של $0.004400 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Avantis נסחר בשיא של $0.6186 ושפל של $0.4137 . נרשם שינוי במחיר של -0.15% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAVNT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Avantis חווה -0.09% שינוי, המשקף בערך $-0.0494 לערכו. זה מצביע על כך ש AVNT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Avantis המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה AVNT בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Avantis (AVNT) מודול חיזוי מחיר עובד? Avantis מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AVNTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAvantis לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AVNT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Avantis. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAVNT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAVNT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Avantis.

מדוע AVNT חיזוי מחירים חשוב?

AVNT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AVNT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AVNT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AVNT בחודש הבא? על פי Avantis (AVNT) כלי תחזית המחירים, המחיר AVNT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AVNT בשנת 2026? המחיר של 1 Avantis (AVNT) היום הוא $0.45 . על פי מודול התחזית שלעיל, AVNT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AVNT בשנת 2027? Avantis (AVNT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AVNT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AVNT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Avantis (AVNT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AVNT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Avantis (AVNT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AVNT בשנת 2030? המחיר של 1 Avantis (AVNT) היום הוא $0.45 . על פי מודול התחזית שלעיל, AVNT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AVNT תחזית המחיר בשנת 2040? Avantis (AVNT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AVNT עד שנת 2040. הירשם עכשיו