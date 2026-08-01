Avici מחיר היום

מחיר Avici (AVICI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.5836, עם שינוי של 9.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVICI ל ILS הוא ₪ 0.5836 לכל AVICI.

Avici כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AVICI. ב‑24 השעות האחרונות, AVICI סחר בין ₪ 0.4441 (נמוך) ל ₪ 0.6792 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AVICI נע ב +4.08% בשעה האחרונה ו +24.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 67.43K.

Avici (AVICI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 67.43K₪ 67.43K ₪ 67.43K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Avici הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 67.43K. ההיצע במחזור של AVICI הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.