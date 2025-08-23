עוד על ARMY

ARMY (ARMY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:11:16 (UTC+8)

ARMY (ARMY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0242
$ 0.0242$ 0.0242
24 שעות נמוך
$ 0.0259
$ 0.0259$ 0.0259
גבוה 24 שעות

$ 0.0242
$ 0.0242$ 0.0242

$ 0.0259
$ 0.0259$ 0.0259

$ 0.190044627604313
$ 0.190044627604313$ 0.190044627604313

$ 0.011288957080566169
$ 0.011288957080566169$ 0.011288957080566169

+2.06%

-0.80%

+2.48%

+2.48%

ARMY (ARMY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0247. במהלך 24 השעות האחרונות, ARMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0242 לבין שיא של $ 0.0259, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.190044627604313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011288957080566169.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARMY השתנה ב +2.06% במהלך השעה האחרונה, -0.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ARMY (ARMY) מידע שוק

No.5040

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.46K
$ 1.46K$ 1.46K

$ 14.55M
$ 14.55M$ 14.55M

0.00
0.00 0.00

589,000,000
589,000,000 589,000,000

589,000,000
589,000,000 589,000,000

0.00%

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

XRP

שווי השוק הנוכחי של ARMY הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.46K. ההיצע במחזור של ARMY הוא 0.00, עם היצע כולל של 589000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.55M.

ARMY (ARMY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ARMYהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000199-0.80%
30 ימים$ -0.0145-36.99%
60 ימים$ +0.0043+21.07%
90 ימים$ -0.0054-17.95%
ARMY שינוי מחיר היום

היום,ARMY רשם שינוי של $ -0.000199 (-0.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ARMY שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0145 (-36.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ARMY שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ARMY ראה שינוי של $ +0.0043 (+21.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ARMY שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0054 (-17.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ARMY (ARMY)?

בדוק את ARMY עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהARMY (ARMY)

In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

ARMY זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ARMYההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקARMY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ARMYאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךARMY לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ARMYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ARMY (ARMY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ARMY (ARMY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ARMY.

בדוק את ARMY תחזית המחיר עכשיו‏!

ARMY (ARMY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ARMY (ARMY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARMY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ARMY (ARMY)

מחפש איך לקנותARMY? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ARMYב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ARMY למטבעות מקומיים

ARMY מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ARMY, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרARMY הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ARMY

כמה שווה ARMY (ARMY) היום?
החי ARMYהמחיר ב USD הוא 0.0247 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARMY ל USD?
המחיר הנוכחי של ARMY ל USD הוא $ 0.0247. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ARMY?
שווי השוק של ARMY הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARMY?
ההיצע במחזור של ARMY הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARMY?
‏‏ARMY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.190044627604313 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARMY?
ARMY ‏‏רשם מחירATL של 0.011288957080566169 USD.
מהו נפח המסחר של ARMY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARMY הוא $ 1.46K USD.
האם ARMY יעלה השנה?
ARMY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARMY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:11:16 (UTC+8)

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

