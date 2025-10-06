Ani Grok Companion מחיר היום

מחיר Ani Grok Companion (ANI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0009425, עם שינוי של 9.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANI ל USD הוא $ 0.0009425 לכל ANI.

Ani Grok Companion כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ANI. ב‑24 השעות האחרונות, ANI סחר בין $ 0.0008981 (נמוך) ל $ 0.0010774 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ANI נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -29.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 66.01K.

Ani Grok Companion (ANI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 66.01K$ 66.01K $ 66.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Ani Grok Companion הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.01K. ההיצע במחזור של ANI הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.