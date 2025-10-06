Amazon מחיר היום

מחיר Amazon (AMZNON) בזמן אמת היום הוא $ 230.86, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMZNON ל USD הוא $ 230.86 לכל AMZNON.

Amazon כרגע מדורג במקום #1796 לפי שווי שוק של $ 1.77M, עם היצע במחזור של 7.68K AMZNON. ב‑24 השעות האחרונות, AMZNON סחר בין $ 229.5 (נמוך) ל $ 237.99 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 257.39012683520014, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 211.30485215454203.

ביצועים לטווח קצר, AMZNON נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -6.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.55K.

Amazon (AMZNON) מידע שוק

דירוג No.1796 שווי שוק $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M נפח (24 שעות) $ 57.55K$ 57.55K $ 57.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M אספקת מחזור 7.68K 7.68K 7.68K אספקה כוללת 7,684.26748707 7,684.26748707 7,684.26748707 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Amazon הוא $ 1.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.55K. ההיצע במחזור של AMZNON הוא 7.68K, עם היצע כולל של 7684.26748707. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.77M.