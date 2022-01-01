Amnis Finance (AMI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Amnis Finance (AMI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Amnis Finance (AMI) מידע As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity. אתר רשמי: https://amnis.finance/ מסמך לבן: https://docs.amnis.finance/ סייר בלוקים: https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet קנה AMIעכשיו!

Amnis Finance (AMI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Amnis Finance (AMI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 74.31M $ 74.31M $ 74.31M שיא כל הזמנים: $ 0.14315 $ 0.14315 $ 0.14315 שפל כל הזמנים: $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 מחיר נוכחי: $ 0.07431 $ 0.07431 $ 0.07431 למידע נוסף על Amnis Finance (AMI) מחיר

Amnis Finance (AMI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Amnis Finance (AMI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AMI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AMIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AMIטוקניומיקה, חקרו אתAMIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AMI מעוניין להוסיף את Amnis Finance (AMI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AMI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AMI ב-MEXC עכשיו!

Amnis Finance (AMI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AMIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AMI עכשיו את היסטוריית המחירים!

AMI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AMI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AMI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AMIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

