Amnis Finance סֵמֶל

Amnis Finance מְחִיר(AMI)

1 AMI ל USDמחיר חי:

$0.0797
$0.0797$0.0797
-6.52%1D
USD
Amnis Finance (AMI) טבלת מחירים חיה
Amnis Finance (AMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.07797
$ 0.07797$ 0.07797
24 שעות נמוך
$ 0.08822
$ 0.08822$ 0.08822
גבוה 24 שעות

$ 0.07797
$ 0.07797$ 0.07797

$ 0.08822
$ 0.08822$ 0.08822

$ 0.1417319144654527
$ 0.1417319144654527$ 0.1417319144654527

$ 0.03606617548471026
$ 0.03606617548471026$ 0.03606617548471026

+1.23%

-6.52%

-9.71%

-9.71%

Amnis Finance (AMI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0797. במהלך 24 השעות האחרונות, AMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07797 לבין שיא של $ 0.08822, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1417319144654527, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03606617548471026.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMI השתנה ב +1.23% במהלך השעה האחרונה, -6.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amnis Finance (AMI) מידע שוק

No.4221

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.00K
$ 77.00K$ 77.00K

$ 79.70M
$ 79.70M$ 79.70M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

APTOS

שווי השוק הנוכחי של Amnis Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.00K. ההיצע במחזור של AMI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.70M.

Amnis Finance (AMI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Amnis Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0055589-6.52%
30 ימים$ -0.03539-30.75%
60 ימים$ -0.03705-31.74%
90 ימים$ +0.00652+8.90%
Amnis Finance שינוי מחיר היום

היום,AMI רשם שינוי של $ -0.0055589 (-6.52%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Amnis Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03539 (-30.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Amnis Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AMI ראה שינוי של $ -0.03705 (-31.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Amnis Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00652 (+8.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Amnis Finance (AMI)?

בדוק את Amnis Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAmnis Finance (AMI)

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Amnis Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Amnis Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAMI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Amnis Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAmnis Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Amnis Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Amnis Finance (AMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Amnis Finance (AMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Amnis Finance.

בדוק את Amnis Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Amnis Finance (AMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Amnis Finance (AMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Amnis Finance (AMI)

מחפש איך לקנותAmnis Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Amnis Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AMI למטבעות מקומיים

1 Amnis Finance(AMI) ל VND
2,097.3055
1 Amnis Finance(AMI) ל AUD
A$0.121941
1 Amnis Finance(AMI) ל GBP
0.058978
1 Amnis Finance(AMI) ל EUR
0.067745
1 Amnis Finance(AMI) ל USD
$0.0797
1 Amnis Finance(AMI) ל MYR
RM0.33474
1 Amnis Finance(AMI) ל TRY
3.266903
1 Amnis Finance(AMI) ל JPY
¥11.7159
1 Amnis Finance(AMI) ל ARS
ARS$106.408267
1 Amnis Finance(AMI) ל RUB
6.444542
1 Amnis Finance(AMI) ל INR
6.975344
1 Amnis Finance(AMI) ל IDR
Rp1,285.483691
1 Amnis Finance(AMI) ל KRW
110.693736
1 Amnis Finance(AMI) ל PHP
4.515802
1 Amnis Finance(AMI) ל EGP
￡E.3.866247
1 Amnis Finance(AMI) ל BRL
R$0.431177
1 Amnis Finance(AMI) ל CAD
C$0.109986
1 Amnis Finance(AMI) ל BDT
9.696302
1 Amnis Finance(AMI) ל NGN
121.865285
1 Amnis Finance(AMI) ל COP
$320.079982
1 Amnis Finance(AMI) ל ZAR
R.1.399532
1 Amnis Finance(AMI) ל UAH
3.303565
1 Amnis Finance(AMI) ל VES
Bs11.158
1 Amnis Finance(AMI) ל CLP
$76.512
1 Amnis Finance(AMI) ל PKR
Rs22.596544
1 Amnis Finance(AMI) ל KZT
42.642688
1 Amnis Finance(AMI) ל THB
฿2.583077
1 Amnis Finance(AMI) ל TWD
NT$2.428459
1 Amnis Finance(AMI) ל AED
د.إ0.292499
1 Amnis Finance(AMI) ל CHF
Fr0.06376
1 Amnis Finance(AMI) ל HKD
HK$0.622457
1 Amnis Finance(AMI) ל AMD
֏30.512348
1 Amnis Finance(AMI) ל MAD
.د.م0.7173
1 Amnis Finance(AMI) ל MXN
$1.480826
1 Amnis Finance(AMI) ל SAR
ريال0.298875
1 Amnis Finance(AMI) ל PLN
0.290108
1 Amnis Finance(AMI) ל RON
лв0.343507
1 Amnis Finance(AMI) ל SEK
kr0.757947
1 Amnis Finance(AMI) ל BGN
лв0.133099
1 Amnis Finance(AMI) ל HUF
Ft27.062135
1 Amnis Finance(AMI) ל CZK
1.671309
1 Amnis Finance(AMI) ל KWD
د.ك0.0243085
1 Amnis Finance(AMI) ל ILS
0.268589
1 Amnis Finance(AMI) ל AOA
Kz72.652129
1 Amnis Finance(AMI) ל BHD
.د.ب0.0300469
1 Amnis Finance(AMI) ל BMD
$0.0797
1 Amnis Finance(AMI) ל DKK
kr0.507689
1 Amnis Finance(AMI) ל HNL
L2.086546
1 Amnis Finance(AMI) ל MUR
3.637508
1 Amnis Finance(AMI) ל NAD
$1.397141
1 Amnis Finance(AMI) ל NOK
kr0.802579
1 Amnis Finance(AMI) ל NZD
$0.13549
1 Amnis Finance(AMI) ל PAB
B/.0.0797
1 Amnis Finance(AMI) ל PGK
K0.336334
1 Amnis Finance(AMI) ל QAR
ر.ق0.289311
1 Amnis Finance(AMI) ל RSD
дин.7.979564

Amnis Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Amnis Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAmnis Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Amnis Finance

כמה שווה Amnis Finance (AMI) היום?
החי AMIהמחיר ב USD הוא 0.0797 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMI ל USD?
המחיר הנוכחי של AMI ל USD הוא $ 0.0797. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Amnis Finance?
שווי השוק של AMI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMI?
ההיצע במחזור של AMI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMI?
‏‏AMI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1417319144654527 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMI?
AMI ‏‏רשם מחירATL של 0.03606617548471026 USD.
מהו נפח המסחר של AMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMI הוא $ 77.00K USD.
האם AMI יעלה השנה?
AMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Amnis Finance (AMI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

