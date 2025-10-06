AMD מחיר היום

מחיר AMD (AMDON) בזמן אמת היום הוא $ 237.12, עם שינוי של 3.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMDON ל USD הוא $ 237.12 לכל AMDON.

AMD כרגע מדורג במקום #1773 לפי שווי שוק של $ 1.83M, עם היצע במחזור של 7.73K AMDON. ב‑24 השעות האחרונות, AMDON סחר בין $ 235.43 (נמוך) ל $ 250.35 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 549.3904061872133, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 149.93556428664579.

ביצועים לטווח קצר, AMDON נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -3.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 87.61K.

AMD (AMDON) מידע שוק

דירוג No.1773 שווי שוק $ 1.83M נפח (24 שעות) $ 87.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M אספקת מחזור 7.73K אספקה כוללת 7,730.42204725 בלוקצ'יין ציבורי ETH

