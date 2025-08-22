Solidus Ai Tech (AITECH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03598. במהלך 24 השעות האחרונות, AITECH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03501 לבין שיא של $ 0.0384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AITECHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.49763528365825555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.012467981829482607.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AITECH השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -4.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Solidus Ai Tech (AITECH) מידע שוק
$ 56.12M
$ 1.78M
$ 71.96M
1.56B
2,000,000,000
1,987,484,352
77.98%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Solidus Ai Tech הוא $ 56.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.78M. ההיצע במחזור של AITECH הוא 1.56B, עם היצע כולל של 1987484352. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.96M.
Solidus Ai Tech (AITECH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Solidus Ai Techהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0017888
-4.74%
30 ימים
$ -0.00591
-14.11%
60 ימים
$ -0.00674
-15.78%
90 ימים
$ -0.02136
-37.26%
Solidus Ai Tech שינוי מחיר היום
היום,AITECH רשם שינוי של $ -0.0017888 (-4.74%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Solidus Ai Tech שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00591 (-14.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Solidus Ai Tech שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AITECH ראה שינוי של $ -0.00674 (-15.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Solidus Ai Tech שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02136 (-37.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Solidus Ai Tech (AITECH)?
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad.
GPU Marketplace:
Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates.
AI Marketplace:
Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions.
AITECH Pad Launchpad:
Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad.
$AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain.
Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
Solidus Ai Techתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Solidus Ai Tech (AITECH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solidus Ai Tech (AITECH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solidus Ai Tech.
הבנת הטוקנומיקה של Solidus Ai Tech (AITECH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AITECH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
