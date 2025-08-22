עוד על AITECH

Solidus Ai Tech (AITECH) טבלת מחירים חיה
Solidus Ai Tech (AITECH) מידע על מחיר (USD)

Solidus Ai Tech (AITECH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03598. במהלך 24 השעות האחרונות, AITECH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03501 לבין שיא של $ 0.0384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AITECHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.49763528365825555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.012467981829482607.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AITECH השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -4.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Solidus Ai Tech הוא $ 56.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.78M. ההיצע במחזור של AITECH הוא 1.56B, עם היצע כולל של 1987484352. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.96M.

Solidus Ai Tech שינוי מחיר היום

היום,AITECH רשם שינוי של $ -0.0017888 (-4.74%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Solidus Ai Tech שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00591 (-14.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Solidus Ai Tech שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AITECH ראה שינוי של $ -0.00674 (-15.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Solidus Ai Tech שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02136 (-37.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

מה זהSolidus Ai Tech (AITECH)

Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.

Solidus Ai Tech זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Solidus Ai Techההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Solidus Ai Tech (AITECH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solidus Ai Tech (AITECH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AITECH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Solidus Ai Tech (AITECH)

מחפש איך לקנותSolidus Ai Tech? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Solidus Ai Techב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Solidus Ai Tech

כמה שווה Solidus Ai Tech (AITECH) היום?
החי AITECHהמחיר ב USD הוא 0.03598 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AITECH ל USD?
המחיר הנוכחי של AITECH ל USD הוא $ 0.03598. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solidus Ai Tech?
שווי השוק של AITECH הוא $ 56.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AITECH?
ההיצע במחזור של AITECH הוא 1.56B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AITECH?
‏‏AITECH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.49763528365825555 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AITECH?
AITECH ‏‏רשם מחירATL של 0.012467981829482607 USD.
מהו נפח המסחר של AITECH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AITECH הוא $ 1.78M USD.
האם AITECH יעלה השנה?
AITECH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AITECH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
