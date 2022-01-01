Solidus Ai Tech (AITECH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Solidus Ai Tech (AITECH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Solidus Ai Tech (AITECH) מידע Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply. אתר רשמי: https://aitech.io מסמך לבן: https://docs.aitech.io סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FUW4poh6s7uychceF8u1mo7NS65vzjX5vmS7Yi7GYQnz קנה AITECHעכשיו!

Solidus Ai Tech (AITECH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Solidus Ai Tech (AITECH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 54.38M $ 54.38M $ 54.38M ההיצע הכולל: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B אספקה במחזור: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (שווי מדולל מלא): $ 69.68M $ 69.68M $ 69.68M שיא כל הזמנים: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 שפל כל הזמנים: $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 מחיר נוכחי: $ 0.03484 $ 0.03484 $ 0.03484 למידע נוסף על Solidus Ai Tech (AITECH) מחיר

Solidus Ai Tech (AITECH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Solidus Ai Tech (AITECH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AITECH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AITECHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AITECHטוקניומיקה, חקרו אתAITECHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AITECH מעוניין להוסיף את Solidus Ai Tech (AITECH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AITECH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AITECH ב-MEXC עכשיו!

